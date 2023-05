CAMEROUN :: Le Pmuc ramène des sourires à la prison centrale de Yaoundé :: CAMEROON

Les équipes du pari mutuel urbain Camerounais ont offert des dons au pensionnaires de ce penitentier.

En plus de faire gagner des millions à ses parieurs, l'autre gros pari du Parti mutuel urbain camerounais (Pmuc) est celui d’arracher le sourire aux Camerounais de toutes les couches sociales confondues. C'est donc cet élan de cœur qui s'est matérialisé ces derniers temps à la prison centrale de Yaoundé.

Sollicité par l'administration pénitentiaire pour accompagner l'organisation d'un tournoi multi sport au sein de la prison centrale de Yaoundé (Handball, Volleyball, Tennis, football féminin et masculin). Le Pmuc a répondu de la meilleure des manières en offrant non seulement des primes aux différents vainqueurs , des équipements pour les finalistes de toutes les catégories, et des accessoires, tels que les ballons et les trophées pour toutes les compétitions.

Il faut dire que ce tournoi multi sport qui s'est déroulé pendant un mois a permis de créer une ambiance saine dans ce lieu souvent triste et occuper de façon ludique ses pensionnaires.

Présent dans la prison, lundi, 8 mai à l'occasion des finales de ce tournoi multi sport, Le Pmuc a profité non seulement pour remettre du matériel d'hygiène et salubrité ( poubelles, brouettes pelles et les râteaux) aux prisonniers. Mais aussi pour payer les amendes des prisonniers indigents, ceux-là qui avaient purgé la totalité de leurs peines mais qui étaient retenus en contrainte par corps faute de moyens pour régler leurs amendes. Le Pmuc a donc réglé une note à hauteur d'un million de Francs CFA, impactant ainsi une soixantaine de prisonniers qui seront désormais libres.

Une attention qui n'a pas laissé de marbre les pensionnaires de la prison centrale de Yaoundé. A travers leur porte-parole, les bénéficiaires ont tenu à remercier le Pmuc « Comment ne pas dire a Madame Eldin , présidente du conseil d'administration du Pmuc toute notre reconnaissance d'avoir accédé a cette initiative qui a animé la prison pendant un mois avec des activités diverses...», a-t-il déclaré dans son allocution de circonstances. Il en a profité pour solliciter une fois de plus le l'accompagnement du Pmuc lors des festivités de fin d'année.