ÉTHIOPIE :: Le plus grand hôtel d’Afrique prend son envol :: ETHIOPIA

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a inauguré la seconde phase de son hôtel Ethiopian Skylight, qui compte désormais 1.024 chambres, ce qui en fait le plus grand édifice de ce type sur le continent.

L’Éthiopie continue de miser sur le tourisme. Déjà salué pour ses éco-villages, dont le Mulu Eco Lodge considéré comme l’un des meilleurs du monde, le pays poursuit ses investissements dans des structures hôtelières plus classiques.

Ethiopian Airlines a ainsi inauguré la seconde phase de l'Ethiopian Skylight Hotel, à Addis-Abeba. Avec sa nouvelle extension, l'établissement dispose désormais d'un total de 1.024 chambres, comprenant diverses suites et appartements, rapporte un communiqué de la compagnie aérienne.

Ce mastodonte de l’hôtellerie possède aussi des salles de réunion pouvant recevoir jusqu’à 5.000 invités et 19 points de restaurations proposant de la cuisine éthiopienne, italienne, arabe ou asiatique. L'Ethiopian Skylight Hotel est tout simplement le plus grand hôtel d’Afrique, affirment les dirigeants.

"Nous aurons désormais une installation encore plus grande pour accueillir les clients. Nous sommes ravis de cet accomplissement car il fait progresser notre contribution au secteur touristique éthiopien. […] Le Skylight Hotel ayant plus de 1.000 chambres, nous pouvons maintenant dire avec fierté qu’il s’agit du plus grand hôtel du continent africain", a ainsi expliqué Mesfin Tase, PDG du groupe Ethiopian Airlines, lors de l’inauguration.

Potentiel touristique

Frappée par le conflit du Tigré pendant deux ans, l’Éthiopie possède cependant un vrai potentiel touristique. En 2022, l'éco-village de Mulu Eco Lodge avait ainsi été nommé parmi les 32 meilleurs du monde par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Le pays compte plusieurs réserves animalières, où les amateurs de safari peuvent observer la faune africaine, comme le Parc national des monts Balé, qui englobe les plus hauts monts d’Éthiopie.

Certains de ces espaces sont cependant le théâtre d’un face-à-face entre l’animal et l’homme, qui cherche parfois à s’y implanter. Le Sanctuaire des éléphants de Babille avait ainsi vu plusieurs accidents se produire, entre pachydermes et bipèdes, suite à l’installation de colonies sur le territoire du parc.