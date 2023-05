CAMEROUN :: Yaoundé : Il se faisait passer pour l'épouse de Mbarga Nguele :: CAMEROON

Le présumé escroc a été interpellé après avoir extorqué la somme de 20.000.000 Fcfa, à une victime, pour la faire admettre au concours de la police.

A Yaoundé, un homme a utilisé des profils de personnalités pour escroquer des internautes sur les réseaux sociaux. Le présumé escroc s'est fait passer pour le procureur Ze Sony, en service à la Cour suprême et plus tard, pour l'épouse du délégué général à la sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele pour extorquer à une femme, la somme de 20.000.000 Fcfa, afin la faire intégrer dans la police.

D'après le commissaire principal, Vincent De Paul Meva, chef de la cellule des enquêtes au cabinet du Dgsn, tout a commencé sur le réseau social Badoo. «Il a commencé à communiquer avec la dame. C'est ainsi qu'il tombe sur la possibilité d'un recrutement à la fonction publique. Il lui dit que c'est le concours de la police qui est dehors et puis, j'ai des relations avec le délégué général à la sûreté nationale. La fille réussit à lui envoyer d'abord 3.500.000 Fcfa», explique-t-il aux médias.

Mais, l'opération ne va pas aboutir. La candidate d'un autre genre n'est pas admise au concours de la police, comme promis par le facilitateur. «Par la suite, le fameux procureur revient à la charge, cette fois avec une autre manœuvre», poursuit le Vincent De Paul Meva. Et d'ajouter : « C'est à ce moment-là qu'il l'appelle comme la femme du délégué général à la sûreté nationale et il lui explique pourquoi ça n'a pas été bon cette fois-là. Mais, que non seulement, elle sera recruté au prochain concours, mais également à la sortie, elle aura un bon poste de responsabilité. C'est comme ça que la mise a été augmenté jusqu'à atteindre 20.000.000 Fcfa».

Le présumé escroc a été présenté à la presse hier lundi à Yaoundé, après avoir été localisé et interpellé après des plaintes. Il va répondre de ses actes devant la justice