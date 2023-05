CAMEROUN :: Eventify présente ses atouts et annonce son Rallye GT :: CAMEROON

L’agence dont les nouveaux locaux ont été inaugurés samedi, 6 mai à Bonapriso, envisage de s’appuyer sur sa jeune équipe, et mettre en avant la collaboration.

Dans ses objectifs et sa vision, Eventify, l’agence de production et évènementielle, n’envisage pas seulement de rallonger la listes des structures de ce secteur, encore moins de figurer. La boîte dont les nouveaux locaux situés à Bonapriso 367 Rue Paul Monthe ont été inaugurés samedi, 6 mai, entend se démarquer sur le terrain. « On n’a pas peur de la concurrence surtout qu’on part vraiment sur le principe qu’on peut même avec d’autres maisons de production ou évènementielles travailler main dans la main », rassure la directrice générale de la structure, Miss Mahop. En plus de la collaboration externe, la responsable dit pouvoir compter sur sa jeune dont les qualités suffisent pour faire la différence. « On a une équipe compétente, passionnée, qualifiée qui regorge créativité comme vous avez pu le voir, on aimerait vraiment montrer qu’il y a un savoir-faire pas seulement à l’échelle continentale ou à l’échelle internationale, mais à l’échelle locale parce que nous travaillons avec des locaux. On a beaucoup de jeunes dans l’équipe. C’est pour dire que les jeunes au Cameroun ont du talent », poursuit la dame.

Pendant plus de deux heures d’horloge, les invités conviés à la cérémonie d’inauguration de nouveaux locaux d’Eventify, ont été édifiés sur les services que propose l’agence et ses réalisation depuis sa création il y a moins d’un an.

Parmi les personnalités et partenaires de l'agence Eventify présents à cette cérémonie on avait le PDG de CAMTRACK Mr Hilaire Tinen, le Directeur Marketing de UBA : Mr Joseph Abena, le Général manager de Marbella Casino : Mr Adamou Vepoumbouot, GMC Assurance , le Directeur commercial de Wafa Assurance : Mr Yero et son Chef d agence : Éric kouemo, le Chef d’agence Access bank: Jimmy , le Directeur de la stratégie et de la planification : Julien Ngue mais aussi l'artiste international Stanley Enow .Autour des rasades, les convives ont aussi eu droit à des prestations musicales live et aux créations de mode réalisées par le jeune styliste Djin Ayissi. Miss Mahop indique par ailleurs, la cérémonie était dédiée exclusivement aux partenaires qui ont déjà fait confiance à son entreprise. Elle a voulu leur dire merci à cette occasion. Depuis son arrivé sur le terrain, Eventify, dit avoir déjà fait des productions d’évènements non seulement pour des clients issus du secteur privé et du secteur public. Mais, aussi pour des entreprises en corporate.

Rallye Gt

L’un des évènements que prépare la structure dans les mois à venir, est l’Eventify Auto stop rallye grand tourisme (Gt). La première édition de cette compétition automobile dont la promotrice est Miss Mahop est prévue du 24 au 25 avril à Kribi et sera organisée dans les conditions professionnelles. « C’est sous le haut parrainage du maire de Kribi. La préfecture justement en est avisée. Donc, tous les commissaires de pistes, les chronométreurs et autres sécurisations des pistes et signalisations seront faites dans les règles de l’art justement avec un regard international et complètement professionnel », promet le directeur de production chez Eventify, Teddy Grego. « L’idée c’est de faire que les entreprises, les grands patrons et autres passionnés de sport automobile puissent participer à Kribi. On veut vraiment montrer qu’au Cameroun, on peut faire du rallye. J’espère vraiment apporter mon savoir-faire pour un évènement réussi et faire en sorte que le Cameroun soit le point focal du rallye dans le monde », poursuit-il.