CAMEROUN :: SOMMES-NOUS DEVENUS UN PEUPLE DE PLAISANTINS? :: CAMEROON

Le plus grand défaut du peuple camerounais aujourd’hui est sans conteste son extrême crédulité, voire son extrême naï.veté. Ces caractères qui font que sur la base d’une vague promesse sans garantie, des enfants puissent oublier ou abandonner leurs plaintes ou leurs demandes.

1- Dans l’affaire Martinez Zogo, il a fallu que le gouvernement annonce une commission d’enquête (une de plus) pour que ceux qui réclamaient justice avec le plus de véhémence se calment, convaincus que le gouvernement avait pris les choses en main pour faire la lumière sur cette affaire.

QUESTION: Avec ses multiples commissions d’enquête, ce gouvernement a déjà fait la lumière sur laquelle des nombreuses scabreuses affaires qui, chaque année depuis un demi-siècle, marquent la vie publique au Cameroun?

RÉSULTAT: trois mois après, personne ne sait rien de précis sur l’affaire Martinez Zogo, et ce crime passe progressivement aux oubliettes.

2- Et voici venu le problème du boycott des réseaux Orange et MTN pour la qualité exécrable de leurs services et leurs tarifs on ne peut plus élevés.

A peine une réunion sans garantie convoquée entre ces opérateurs et le ministère de tutelle, je vois des gens exploser de joie, car, le gouvernement aurait entendu leur ras-le-bol et aurait pris ces problèmes en main.

Que l’on m’excuse , mais c’est être d’une naï.veté sans bornes que de penser que le gouvernement (Minpostel) et même l’ART étaient ignorants de ou qu’ils sont étrangers à ces problèmes qui se posent et qu’on dénonce pourtant chaque jour depuis de nombreuses années dans un secteur qu’ils organisent, régulent et surveillent.

La réunion entre le Minpostel et les opérateurs n’est rien d’autre qu’une mesure d’apaisement d’où sortiront (peut-être) quelques promesses ou décisions spectaculaires mais peu efficaces sur la durée; juste pour calmer les masses crédules qui sont en colère.

Bref, je ne vois pas le gouvernement (celui du Renouveau que nous connaissons) imposer une réduction drastique des tarifs à ces opérateurs sachant que ça affectera de facto leurs chiffres d’affaires et par ricochet leurs contributions fiscales qui financent le train de vie ostentatoire de ce même gouvernement.

Voyons, ils ne sont ni aussi idiots pour se tirer une telle balle dans le pied, ni assez humbles pour faire ce genre de concession et réduire leur train de vie.

CONCLUSION

Sans une forte dose de témérité et de doute, aucun combat ne peut se gagner face au Renouveau qui est passé maître dans l’art de l’usure et du dilatoire. Les politiques savent de quoi je parle…