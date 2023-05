CAMEROUN :: Le grand prix Cimencam fait renaitre le cyclisme à Douala :: CAMEROON

Pour sa troisième édition, Les compétitions du grand prix cycliste Cimencam ont été décentralisées dans les localités de Japoma dans l’arrondissement de Douala IIIe et Deido dans l’arrondissement de Douala 1er. De plus, elles se sont étalées sur deux jours. Des innovations qui sont venues donner plus de popularité à cette fête du cyclisme qui a vu la participation de toutes les catégories et drainé des foules.

La petite reine a fait son retour dans la capitale économique du Cameroun. Pendant les deux jours de la compétition, la ville a été réveillée par les sirènes des motards qui encadraient les coureurs.

A Japoma on a crié « cela nous manquait de voir les jeunes pédaler » A Deido, on s’est exclamer et encouragé les compétiteurs tout au long de l’itinéraire qui allait de l’école publique, la Boulangerie Coaf, feu rouge Bessengue, Rond-point Deido, Pharmacie Akwa Nord, Rond-point Bonabassem pour revenir à l’école publique. Il n’en fallait pas plus. Pour le Directeur général de Cimencam, Xavier Legrand « le grand prix cycliste Cimencam est un excellent moyen de valorisation de la ville de Douala en général, plus précisément les différents quartiers retenus pour l’itinéraire »

Le coup d’envoi était donné Samedi 6 Mai à Japoma par les équipes cadette et minimes, sur un itinéraire qui allait du Stade japoma.

Le jeune Tchoneng Tima Franck, vainqueur des cadets a exulté de joie au moment ou il franchissait la ligne d’arrivée « c’était dur mais je suis content d’avoir gagné » un sentiment de joie de vainqueur partagé par Tchoneng Marie Joyce, championne des minimes « c’était dur mais j’ai supporté »

La compétition a atteint sa vitesse de croisière le lendemain avec l’entrée en lice des plus grands. Il y avait les dames qui ont fait 12 tours de piste sur une distance de 50 KM. Les vétérans ont parcouru 42 Km, les, les juniors ont fait 16 tours de piste sur une distance de 59 Km. Il y avait aussi les amateurs et les seniors sur la piste. La révélation de la journée a été la sprinteuse Kengne Feudjio Presline Mariolle de Renaissance Vélo Afrique de Bafoussam qui a franchi la ligne de la catégorie Dames. Championne du Cameroun en titre, elle se consacre pour le 2e fois consécutive championne du grand prix Cimencam.

La fête était belle, mais aussi populaire. Agrémentée par des abandons. Chez les vétérans par exemple Samba Jules a jeté la serviette « A mon âge, on ne force pas ces choses » Mais aussi des regrets : Jolie Discale Memouna, l’égérie de Cimancam a « appuyé sur la pédale » mais n’a pas franchi le ligne la première. L’essentiel étant de participer. Il y a eu aussi des souhaits, à l’instar de Karl Lewis un ancien cycliste qui souhaite que « des initiatives comme celle initiée par Cimencam doivent se multiplier dans la ville de Douala » Non sans inviter les autres grandes entreprises de la ville de Douala d’emboiter le pas de Cimencam comme cela se faisait il n’y a pas longtemps pour le grand bonheur des populations et l’évolution du cyclisme.

Comme l’a si bien souligné Xavier Legrand « C’est également l’occasion de promouvoir le cyclisme qui est une discipline sportive en pleine expansion au Cameroun »