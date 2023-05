CAMEROUN :: « MODE AVION » QUE POUVAIT-ON ATTENDRE DU MINPOSTEL ? :: CAMEROON

« Le Cameroun reste le pays où les coûts de communication électronique sont abordables…» expliquait Minette Libom Li Likeng lors de sa sortie dans la télévision nationale sur le ‘’Mode Avion’ ’Difficile à croire lorsqu’on regarde le tarif applique en France ou par le concurrent Camtel.

Pouvait-on attendre de mieux venant de cette ministre ? Et Camtel alors avec ses tarifs abordables ?

Mars 2015, alors que MTN et Orange préparaient le lancement de la 3G, Camtel profitait pour déployer la téléphonie mobile. Tout était techniquement prêt, l’opérateur historique des télécoms du Cameroun, avait lancé une série d’appels à candidatures pour le recrutement d’ingénieurs et de techniciens qui seront chargées de l’installation et de la maintenance, sur l’ensemble du territoire nationale, de l’infrastructure technique et technologique sur laquelle seront adossés les futurs services de mobile de la société.

Et puis en Octobre 2015 de la même année, Minette Libom Li Likeng dont on dit proche du ministre des finances arrive au MINPOSTEL. L’on entendra plus jamais parler de la téléphonie mobile de Camtel. Un an après, alors que les camerounais attendent toujours la telephonie mobile de Camtel pour laquelle une dette colossale avait été contractées en Chine, et malgré l’accord de partenariat Camtel- China Unicom , la MINPOSTEL a préféré contre toute attentes soutenu le lancement d’une entreprise de téléphonie mobile, Yoomee. Nous sommes en 2017 lorsque cette structure a engagé son déploiement sur le plan national.

Nommée DG de Camtel en Décembre 2018 , Judith Yah Sunday, épouse Achidi avait pour défi le lancement de Camtel mobile .Elle procédé au recrutement de trois anciens cadres de MTN . Alors que le lancement était prévu pour Décembre 2020, le MINPOSTEL a exigé de la Directrice la mise sur pieds d’une plate-forme de travail incluant les fonctionnaires de son ministère. Au lieu de cela, Judith Yah Sunday a préféré créer une task force de 170 personnels .Camtel ne s’est pas arrêté et aujourd’hui il y a Blue.

Rappelons qu’en 2020, il a fallu une intervention musclée du SGPR Ferdinand Ngoh Ngoh pour bloquer un projet ficelé par le MINPOSTEL, LE MINFI et un certain PDG d’Arintech .Les trois pilotaient un projet de taxes sur les téléchargements mobiles, un projet s’appuyant sur l’ingénierie de Paul Zambo qui lui-même disait ne pas être 100% fiable.