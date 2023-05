CAMEROUN :: CAMWATER , L'HÉROÏSME DE BLAISE MOUSSA :: CAMEROON

Blaise Moussa ne veut plus rester à Douala ou Yaoundé et gérer l'eau que les populations boivent à Ngaoundere ou Foumban ou de Santa etc...

Il vient de franchir une étape historique en concédant une partie de la gestion aux communautés décentralisées.Christian Penda EKOKA disait dans un interview avec Cameroun Liberty que pour arriver à de telles décisions ,le DG de Camwater devait entrer en rébellion contre le système hypercentralisé de Yaoundé.

Camwater va désormais former les mairies dans la gestion de l'eau , la conservation , les assister dans la recherche des solutions d'approvisionnements , recherche de financements nationaux et internationaux.

Comment la commune de Dibombari qui héberge la station de Yato alimentant la ville de Douala vivait sans eau?

Comment le château d'eau du Cameroun , Ngaoundere pouvait faire des semaines sans eau?

La convention de trois ans renouvelable par tacite reconduction signée avec le Feicom est historique car implique directement les populations à la recherche des solutions pour leurs bien-être.