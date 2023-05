CAMEROUN :: MENSONGES ET MANIPULATIONS : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GICAM A VALIDE LA FUSION :: CAMEROON

Réuni le 05 Mai 2023, le conseil d’administration du GICAM selon nos informations a exprimé sa satisfaction quant à la signature de l’acte du traité de fusion, il a confirmé son soutien à la poursuite du chronogramme contenu dans le traité de fusion. A l’exception d’une voix discordante, celle d’Emmanuel Waffo qui sur un ton ombrageux a essayé de créer une fausse polémique, les travaux du conseil se sont achevés sur une note positive et un soutien majoritaire au processus de fusion entamé depuis la signature de l’acte de fusion à Douala.

Le quorum était atteint, et toute information contraire procède du Mensonge, de la Manipulation, et de l’affabulation. Et parlant de manipulation, depuis dimanche, des personnes désœuvrées qui n’ont pour seul argument que le mensonge, la manipulation, et les invectives ont sorti leur dernier mensonge. Celui qui hier disaient qu’ils allaient saisir le conseil des sages du Gicam bombent désormais le torse qu’ils vont saisir la justice.

A court d’arguments et de stratégie, des mythomanes putschistes ont inventé un conseil d’administration imaginaire au GICAM. Pourtant Il n’y a jamais eu d’opposition entre les administrateurs du GICAM.

Personne n’empêchera la fusion GICAM/ECAM d’aller jusqu’au bout. Même pas ceux qui ont quitté le Président du GICAM depuis plus 15 ans et qui, lâchement, à travers des hommes de paille, essaient d’entacher le brillant mandat de célestin Tawamba à la tête du GICAM.