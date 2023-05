CAMEROUN :: Assassinat à Minkan : Le présumé meurtrier interpellé :: CAMEROON

En exploitation au poste de gendarmerie de Nkolnda, il aurait avoué être l’assassin de Linda Manga.

Il n’a fallu que trois jours aux forces de sécurité pour mettre la main sur l’auteur présumé du crime enregistré le 1er mai dernier à Minkan-Blondo, dans l’arrondissement de Yaoundé 4. Glory Yoh Essam serait l’individu qui a assassiné Linda Manga dont le corps a été retrouvé en état de putréfaction, dans la nuit du 1er au 2 mai dernier. « Il a avoué au poste de gendarmerie de Nkolnda que c’est lui qui a donné la mort à la jeune dame.

Il a dit qu’il l'a assommé avec un marteau», a confié l'ex bailleur de la défunte. D’après lui, il clair que le présumé assassin, encore en exploitation au poste de gendarmerie de Nkolnda, ne nie pas les faits. « Il a avoué devant le commandant qu’il a commis l’irréparable depuis le 28 avril 2023. Et c’est dans la nuit du 1er qu’on a s’est rendu compte que la jeune fille était décédée », ajoute la même source. Yoh Essam a été donc appréhendé au lieu-dit « Rond-point Nsimalen », mercredi dernier.

Le mobile du meurtre serait une crise de jalousie que le présumé assassin n’a pas pu maîtriser. « Il dit qu’il a lu des messages dans le téléphone de son ex-compagne. Et ce qu’il avait lu ne lui a pas plu du tout. C’est ainsi que les discussions ont commencé. Et dans la colère, il a assommé d'un coup de marteau à la jeune dame », conclut notre informateur.

Il faut indiquer que depuis l’interpellation du présumé assassin, la photo de Glory Yoh Essam fait la Une des publications sur les réseaux sociaux, et suscite beaucoup d'indignation auprès des internautes. En rappel, la découverte du corps de Linda a été signalée par les populations dans la nuit du 1er mai dernier. Autorités administratives, traditionnelles et militaires de cette localité avaient été tenues informées pour faire la lumière sur cet acte odieux. Selon le rapport du médecin légiste qui était sur le lieu, la défunte avait été victime de viol et de violence physique.