CAMEROUN :: népotisme systémique / Cameroon: systemic nepotism

Pourquoi n’avons-nous jamais cru en la sincérité de Paul Biya quand il promettait aux Camerounais de combattre la corruption au Cameroun?

Simplement parce qu’il est celui:

– qui a permis à une clique d’affairistes ethno-fascistes de se goinfrer littéralement avec l’argent public tiré des lignes spécifiques du budget de l’État du Cameroun, grâce notamment à leurs relations privilégiées avec certains de ses parents comme le ministre des finances Louis-Paul Motaze ou des dignitaires de son régime tel que Laurent Esso (l’indéboulonnable ministre d’Etat de la Justice).

– qui a laissé son épouse, ses enfants, et beaux enfants prospérer dans un trafic d’influence généralisé, soit pour gagner des marchés publics purement fictifs (comme la CAN 2021), soit pour toucher des rétrocommissions dans des transactions douteuses avec des sociétés offshore au détriment des intérêts du Cameroun (comme dans l’affaire Savannah qui oppose le Tchad au Cameroun dans le secteur pétrolier), etc…

Ce sont en effet des milliards de FCFA qui enrichissent ainsi illicitement de tristes personnages sous couvert de montages divers. Ceux-là mêmes qui sont présentés aux Camerounais par la propagande officielle comme de grands opérateurs économiques devenus milliardaires par la création/acquisition des médias, l’ingénierie financière, ou les prises de participations dans les rares investissements directs au Cameroun.

Il s’agit en réalité d’une forme singulière de détournement de deniers publics à un travers du blanchiment organisé de l’argent public, soutiré sans sourcilier soit du budget national, soit de la trésorerie d’entreprises d’État comme la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), la CNPS, Camtel,etc….

C’est d’abord cela le Cameroun sous la dictature quarantenaire de Paul Biya.

Nous serons donc là, le moment venu, pour aider à rétablir dans leurs droits toutes les victimes répertoriées (camerounaises ou étrangères) de cette mafia d’État (d’essence familiale et népotique)

Nous y parviendrons (comme organisation), et inutile de penser qu’en nous liquidant physiquement ce processus inéluctable s’estompera !

Inutile d’ajouter que tout cela est avant tout le produit, non seulement du népotisme, mais aussi de l’incompétence et du cynisme, qui devient très dévastateur, tant pour les contribuables camerounais entraînant des catastrophes économiques et politiques en cascade, que pour ternit encore plus l’image déjà très abîmée du Cameroun devenu une dystopie.

Une conséquence de la rétention continue des informations, et de la raison, puis de la pensée rationnelle si souvent supprimées, à dessein, par des personnes au pouvoir qui cherchent à perpétuer l’injustice, l’inégalité, la dépendance, et à maintenir le Camerounais ordinaire hypnotisé et captif.

Aussi, notre organisation ne va pas rester assise pendant que cette horrible captation de la fortune publique se poursuit sans relâche, car cela ferait de nous des complices volontaires d’un système de parasites improductif et complètement pourri.

En effet, notre organisation est consciente des feymen (escrocs) du régime de Yaoundé et leur penchant pour la fabrication de faits, leur insensibilité à toute information qui porte atteinte à leur vision du monde.

Il y a clairement des lacunes dans les connaissances et une profonde aversion pour les conseils que nous leur prodiguons gratuitement et qui expliquent le manque d’un niveau d’expertise nécessaire à ces politiciens corrompus pour bien faire leur travail.

Cela est aggravé par les sycophantes et les «créatures» du Nnôm Ngui et leurs contributions à l’abêtissement du discours intégré dans un engagement largement irrationnel avec la politique, qui rend même les plus instruits d’entre nous capables de se comporter comme des imbéciles. Avec ce régime, malheureusement, aucun de nous n’est à l’abri de cet abrutissement national.

L’Institut du Comité de Libération des Prisonniers Politiques – ICL2P / CL2P

http://www.cl2p.org

English version :

Cameroon: systemic nepotism

Why did we never believe in the sincerity of Paul Biya when he promised Cameroonians to fight corruption in Cameroon? Simply because he is the one:

– who allowed a clique of ethno-fascist businessmen to literally gorge themselves with public money drawn from specific lines of the State of Cameroon’s budget, thanks in particular to their privileged relations with some of his relatives such as the Minister of finances Louis-Paul Motaze or dignitaries of his regime such as Laurent Esso (the indestructible Minister of State for Justice).

– who let his wife, children, and step-children prosper in widespread influence peddling, either to win purely fictitious public contracts (such as CAN 2021), or to receive kickbacks in dubious transactions with offshore companies in the detriment to the interests of Cameroon (as in the Savannah affair which opposes Chad to Cameroon in the oil sector), etc…

It is indeed billions of FCFA which thus illicitly enrich sad characters under cover of various montages. The very people who are presented to Cameroonians by official propaganda as major economic operators who have become billionaires through the creation/acquisition of the media, financial engineering, or the acquisition of stakes in the rare direct investments in Cameroon.

It is actually a singular form of embezzlement of public funds through the organized laundering of public money, extracted without batting an eyelid either from the national budget or from the cash of state enterprises such as the National Society of Hydrocarbons (SNH), the CNPS, Camtel etc….

This is first and foremost Cameroon under the quarantine dictatorship of Paul Biya.

We will therefore be there, when the time comes, to help restore the rights of all the listed victims (Cameroonians or foreigners) of this state mafia (of family and nepotic essence)

We will succeed (as an organization), and it is useless to think that by liquidating ourselves physically this inevitable process will fade!

Needless to add that, all of these are, first and foremost, not only the product of nepotism but incompetence and cynicism as well, which is becoming very devastating, not only for the Cameroonian taxpayers and resulting in economic but political catastrophes but it also tarnishing further the image of Cameroon turned into a dystopia.

A consequence of knowledge being continuously withheld, and reason and rational thinking so very often quashed, on purpose by people in power who are seeking to perpetuate injustice, inequality, dependence, and keeping ordinary Cameroonian hypnotized and captive.

So, our organization is not just going to seat by while this horrible business continues unabated because that would make us willing accomplice of a spoiled and parasitic unproductive system.

Indeed, our organization is aware of the feymen of the Yaoundé regime and their penchant for fabricating facts and their insensitivity to any information that undermines their worldview.

Gaps in knowledge and a deep aversion to the advice that we proffer to them for free and which explains the lack of a level of expertise necessary for these corrupt politicians to do their job well.

This is compounded by the sycophants and “creatures” of the Nnom Ngui and their contributions to the dumbing down of discourse embedded in a largely irrational engagement with politics, which renders even the most educated among us capable of behaving like fools. In this regime, unfortunately, none of us are immune to this national disease.

The Committee For The Release of Political Prisoners Institute – ICL2P / CL2P

http://www.cl2p.org