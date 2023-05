Armée-Nation : couple indissoluble au Cameroun :: CAMEROON

''Forces de Défense et Peuple Camerounais, en symbiose pour la sauvegarde de la Paix et de l'Unité Nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère''.

Vous l'avez sans doute compris, il s'agit là du fil conducteur des célébrations de la Fête de notre Etat Unitaire, Fête rendue à sa 51ème édition.

Selon le dictionnaire de la langue française, sauvegarde est une protection et une garantie assurées par une Autorité ou une Institution. Il va sans dire que la sauvegarde ne bénéficie qu'à des biens que l'on estime précieux. Pour les camerounais que nous sommes, la Paix et l'Unité Nationale représentent le meilleur que nous ayons en partage.

Objets d'une quête permanente, la Paix et l'Unité Nationale ont une telle valeur à nos yeux que nous jugeons préférable de les préserver de toute velléité de déconstruction, plutôt que d'avoir à les reconstruire. Une tâche qui n'est pas réservée qu'à la seule personne morale de l'Etat, quoique cette entité soit mandataire de notre volonté commune.

Au titre d'idéaux nationaux, la Paix et l'Unité Nationale méritent au plus haut point, l'attention de tous. Pas la peine d'insister sur le fait que nous sommes bien placés pour le savoir, les visées obscurantistes, séparatistes et communautaristes vécues en certains points du pays se chargeant de nous rappeler chaque jour, les pertes, les souffrances et les détresses subies et endurées par ceux qui se laissent tenter par les sirènes de la discorde.



Par ailleurs, l'agitation à forte propension belliciste qui secoue l'environnement autour de nous, pourrait représenter elle aussi, une sérieuse menace à nos éléments de sérénité, lorsque l'on mesure non seulement la facilité de diffusion, mais aussi la capacité de nuisance des courants de pensée belligènes. Ces dernières occupent d'ailleurs les tribunes des plates-formes médiatiques. A dessein peut-être ? Et si oui, pour quel dessein ?

A l'évidence, la réponse à ce questionnement est loin d'être à la portée de la première ébauche de réflexion. Nonobstant, et même à cause de cette complexité, chacune et chacun d'entre nous devrait se sentir interpellé et concerné par la noble mission de sauvegarde de nos biens humains et matériels, logiques et idéologiques.

Telle sera la raison, en ce 20 mai 2023, de l'interpellation concomitante des Forces de Défense et du Peuple Camerounais, deux entités intimement liées, deux composantes matricielles de la souveraineté que nous sommes en droit d'exercer sur la Paix et l'Unité Nationale, en les bâtissant sans relâche, en les sauvegardant sans faiblesse, en toute circonstance, et jusque dans le moindre geste. La force et la prospérité du Cameroun sont à ce prix. /-