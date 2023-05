CAMEROUN :: DÉPARTEMENT DU NDÉ LE NOUVEAU PRÉFET INSTALLÉ :: CAMEROON

Le gouverneur de la région de l’ouest, Awa Fonka Augustine a présidé, le 5 mai dernier, la cérémonie de passation de commandement entre les préfets entrant, Auguste Essomba ; et sortant, Ewango Budu.

Dès 10 heures, la place des fêtes de Bangangté, abritant la cérémonie, grouille de monde. Il n’y a plus de places assises. Les retardataires se trouvent une place en station debout, dans les abris des immeubles, face la tribune.

Les groupes de danse des Toupouri et des Ekangs animent la scène en attendant l’arrivée du gouverneur. A la tribune officielle, l’épouse du président du Senat, Marcie Niat, est installée en première ligne. De même que le préfet entrant, des élites du Ndé et de la Lékié, des invités de marque entre autres. Les rois des 13 groupements du Ndé sont présents.

Après la revue des troupes, le préfet sortant, Ewango Budu, se positionne aux côtés du maire, Eric Niat, pour accueillir le gouverneur de la région de l’Ouest. A son arrivée, la fanfare exécute l’hymne national. La parade continue avec la présentation des corps constitués par le préfet sortant.

La phase protocolaire est ponctuée par deux discours. D’entrée de jeu, le maire de la commune de Bangangté a salué « les qualités exceptionnelles » du préfet sortant, tout en implorant Dieu de continuer de l’inspirer dans le département du Faro-et-Déo, où il a été muté le 6 avril dernier, par décret du président de la République, Paul Biya. Il a surtout témoigné son accompagnement au développement des communes du Ndé ; l’a qualifié d’«homme rassembleur, d’une remarquable probité, porté vers le développement socio-économique et soucieux de la cohésion et de l’unité entre les filles et fils du Ndé ».

L’édile a formulé des préoccupations qui attendent le nouveau préfet. Il a indiqué la construction et la mise en fonction d’une caserne de sapeurs-pompiers qui couvrirait l’ensemble du département et des villes environnantes ; le redéploiement rationnel du personnel enseignant et soignant dans nos écoles primaires y compris dans les structures publiques de santé du ressort ; le renforcement des capacités infrastructurelles et opérationnelles des commissariats et brigades de gendarmerie pour mieux assurer notre sécurité ; la formalisation et la mise en place effective du Syndicat des Communes du Ndé, en vue d’une mutualisation des forces pour le développement local ; la construction d’une gare routière sur un site excentrique du centre urbain de Bangangté afin de juguler le phénomène du désordre urbain ambiant causé entre autres par les bus des agences de voyages et étendre notre ville ; le défi de l’unité, de la réconciliation, du pardon, la fédération des énergies entre les filles et les fils du Ndé.

Dans son discours d’installation, le gouverneur de la région de l’Ouest, Augustine Awa Fonka, a exhorté les élites du Ndé, à une union de force et de cœur, mais surtout à un devoir de sensibilisation des populations au respect des institutions républicaines. En accentuant sur les faits d’armes du préfet sortant, qui sont entre autres la lutte contre l’insécurité, son travail remarquable ayant participé à barrer la voie au Covid-19, il a prescrit à l’entrant de continuer la tâche.

Augustine Awa Fonka a fait plusieurs recommandations au nouveau préfet. Il s'est agi de réunir les filles et fils du Ndé autour d'une table, afin de parler d'une seule et même voix en vue du développement socio-économique du département de la Noblesse, de la Dignité et de l'Elégance. « Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles », a-t-il déclaré. Auguste Essomba, administrateur civil principal formé à l'Enam (2005 - 2007) est à son deuxième poste de commandement comme préfet, après le Faro-et-Déo, où il a officié de 2019 à 2023. Avant, il était sous-préfet de Mbalmayo, poste qu’il a occupé avant sa promotion comme préfet. Sa carrière commence dans l’arrondissement de Ngomedzap. Il est originaire de Sa'a dans le département de la Lékié, région du Centre. Il est marié et père de quatre enfants.