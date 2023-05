Jeune Chambre de Commerce Camerounaise du Canada: 5ième Édition Gala Talents et Innovations

Fort du succès des éditions précédente, la Jeune Chambre de Commerce Camerounaise du Canada tiendra », la cinquième édition du prestigieux Gala « Talents et innovations, la soif de la réussite », le samedi 20 mai 2023 à 18h00 à l’hôtel de ville de Mont-Royal situé au 90 Avenue Roosevelt, Mont-Royal, QC H3R 1Z5

Ce grand rendez-vous pancanadien mettra en lumière le potentiel entrepreneurial de la communauté Afro descendant en honorant leurs talents par divers prix distinctifs, de faire rayonner l’image de notre créativité dans la diversité Québécoise & Canadienne et répandre le gène de la création d’entreprise dans les tréfonds du Québec et du Canada grâce à l’inspiration de nos modèles.

Ce sera aussi l’occasion pour les participants de créer des synergies d'affaires qui pourraient à court, moyen et long terme leurs être bénéfiques.

Au grand public, le comité d’organisation a mis les petits plats dans les grands pour vous accueillir dans une ambiance de style hollywoodienne.

Gaelle Divangue, Relation Media

Plus d’infos & tickets : www.jcccam.org

https://www.eventbrite.ca/e/5ieme-edition-gala-talents-et-innovations-la-soif-de-la-reussite-tickets-

563778214817

Hôtel de ville de Mont-Royal, Saturday, May 20, 2023 at 6:00 PM EDT

Contact : 514-360-1276 poste12

office@jcccam.org