CAMEROUN :: Texticules de Hugues Seumo: Une image qui parle d’elle même au meeting du Pr Maurice Kamto :: CAMEROON

Cette image se passe de tout commentaire. L'on dirait que nous sommes en plein exercice de photoshop. Que nenni, nous sommes au quartier Mendong à Yaoundé, au Meeting politique du Pr Maurice Kamto du MRC à Yaoundé. Nous sommes le 06/05/2023. Une image prise dans la volée et qui interpelle. On appelle ça la traduction caractérielle d'une volonté d'apprendre afin de construire un futur prometteur, riche et salvateur.

La symbolique de ce stylo et une feuille de notes que tient cette jeune fille lors d’un discours d’un homme politique est significative.

Cette jeune fille à nos yeux est quant à elle devenue le symbole d'une jeunesse du Cameroun qui brûle d'envie de s'éduquer politiquement, d’apprendre, à découvrir en toute liberté les vertus d’une société juste et égalitaire...Celle de la puissance du discours historique du Pr Maurice Kamto, leader du Mouvement de la Renaissance pour le Cameroun ( MRC) . Un discours d'une profondeur académique indicible et progressiste.

On retrouve dans cette photo tous les éléments émotionnels qui sortent de la banalisation de l'éducation politique d'un peuple. Cette image interpelle notre conscience, notre devenir, le devenir de notre génération et de notre peuple meurtris par la volonté d'un pouvoir qui refuse de voir la réalité, réfraction de l’univers dans lequel il gouverne en maître , vue au prisme de son imagination dominatrice et méprisante .

Cette photographie prend sa raison d’être dans la raison même du journalisme. Si demain, pour une raison morale, politique ou religieuse, on empêchait cette photo d’exister, on porterait atteinte à la démocratie... Oui, à la démocratie

La responsabilité d’un journal, en publiant des photos comme celle-ci, est de mettre à mal tous les stéréotypes de l’opinion sur le modus vivendi des Camerounais . Cette jeune fille, sans sardine, sans pain comme ça se pratique dans le camp d'en face, est là pour nous le rappeler.

Cette image peut réveiller les consciences, comme toutes ces photographies qui ont marqué l’histoire, comme celle de l’indépendantiste et nationaliste camerounais Ernest Ouandié, arrivant sur la grande place à Bafoussam le 15 janvier 1971, menotté et encadré par la soldatesque locale, marchant droit, la tête haute et souriant ,en compagnie de deux de ses compagnons d’infortune, et qui refuse qu’on lui bande les yeux lors de son exécution

Nos dirigeants doivent comprendre qu’ils sont eux-mêmes à l’origine de la chute exponentielle de leur pays dans la déchéance multidimensionnelle. La mal gouvernance qui gangrène le Cameroun existe sous le regard morne d’un peuple depuis plusieurs décennies déjà

Ce n’est pourtant pas la première image diffusée depuis les meetings du MRC depuis quelques années.

Pourquoi celle-ci est parlante ?

Parce qu’il y a, dans cette photo, un effet de choc. Une jeune fille... Le stylo et un bloc notes qu'elle tient en main, des notes gribouillées sur des pages, traduisent, l'esprit de détermination à en apprendre du contenu des discours politiques.

Le peuple attend depuis des années attend que le développement suive l'esprit des Lois, l'esprit d'une société juste et égalitaire, l'esprit de la connaissance des grands courants démocratiques salvateurs...

La symbolique de cette image de cette jeune demoiselle est significative. Que ceux ou celles qui refusent de voir la réalité des yeux demeurent myopes.

Il est temps pour le pouvoir de Yaoundé de savoir décrypter le message de cette jeune, tout comme d’autres messages que portent les populations camerounaises lésées.

Au lieu de tirer leçon des succès et des échecs des modèles de développement qui ont été expérimentés de par le monde, le pouvoir de Yaoundé continue à s’engluer dans ses politiques stériles. Des farandoles d’apprentissages et de découvertes aux différents meetings politique au Cameroun... Nous assistons désormais au réveil et à l’éveil du peuple...