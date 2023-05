Jean Pierre Djemba « Le problème au Cameroun est la rationalisation de la démocratie » :: CAMEROON

« Si nous étions dans le monde idéal de la démocratie qui est une réalité concrète en France où je vis depuis une cinquantaine et exerce le plus beau métier du monde depuis une trentaine d'années, un contexte où la presse ne serait plus un virtuel mais effectif et réel quatrième pouvoir, à notre époque, en 2023, on ne devrait même plus parler de la nécessité de la dépénalisation des délits de presse car elle serait devenue depuis un acquis et une réalité au même titre que les trois autres pouvoir, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire. La presse n'est donc pas le problème, c'est la perception qu'ont d'elle les autres corps constitués que sont d'une part, les trois autres pouvoirs, et d'autre part, la société organisée en différentes représentations corporatives, qui le sont.

En effet, un journaliste par définition, avant d'être un professionnel de l'information, est d'abord un citoyen qui sait où finissent ses droits et où commencent ceux des autres citoyens. En matière de presse, c'est uniquement sur cette seule base, qu'il doit exercer son magistère qui est essentiellement de rendre compte, d'éduquer et de divertir, et qu'il doit avoir à rendre des comptes, et seulement devant les instances autorisées, qu'elles soient pénales ou simplement corporatives. Au Cameroun, nous devons nous efforcer de poser correctement les problèmes, car un problème bien posé est un début de solution. Dans notre pays, le problème n'est donc pas la dépénalisation des délits de presse, le problème est la rationalisation de la démocratie. »

Jean Pierre Djemba est journaliste, Rédacteur en chef de Le Sillon Panafricain