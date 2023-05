CAMEROUN :: Découvrez la nouvelle promotion "Jackpot of the Week" chez 1xBet :: CAMEROON

1xbet est toujours à la recherche de nouvelles façons de récompenser ses joueurs et de proposer de nouvelles promotions afin d'attirer le plus grand nombre de clients possible. Cette fois, le bookmaker a lancé la promotion "Jackpot of the Week " qui permet aux joueurs enregistrés de profiter d'une part du montant du jackpot simplement en participant et en plaçant des paris sur leurs équipes préférées.

Que peuvent gagner les joueurs ?

Les prix mis en jeu dans cette nouvelle promotion 1xBet sont tous liés au montant du jackpot. Au total, il y aura 10 gagnants qui recevront chacun une partie du jackpot hebdomadaire, comme suit :

La 1ère place reçoit 30% du montant du jackpot - 1 gagnant

La 2e place reçoit 25 % du montant du jackpot - 1 gagnant

La 3ème place recevra 10% du jackpot - 1 gagnant

Les joueurs de la 4e à la 10e place reçoivent chacun 5 % du jackpot.

Comment participer ?

Participer à la promotion "Jackpot of the Week" sur 1xBet est très simple. Pour commencer, vous devrez créer un compte au cas où vous n'en auriez pas déjà un. Une fois que vous avez créé un compte ou que vous vous êtes connecté à votre compte existant, suivez ces étapes simples :

Rendez-vous sur la page de la promotion et cliquez sur le bouton "Participer". Placez des paris qui ne sont pas inférieurs au montant moyen des paris minimums des participants à partir du lundi à 00:00 + 3 UTC jusqu'au dimanche à 23:59 + 3 UTC. participer automatiquement au tirage du jackpot à la fin de la semaine (le montant est affiché sur la page de la promotion et est mis à jour quotidiennement à 12:00 + 3 UTC).

Pour pouvoir participer à la promotion, veillez à activer votre numéro de téléphone et à remplir vos données personnelles dans Mon compte. N'oubliez pas non plus d'accepter de participer aux promotions avec bonus.

Participez à la promotion, faites un pari et gagnez gros avec 1xBet !