CAMEROUN :: Violences sur les arbitres : La cote d’alerte ! :: CAMEROON

La saison de la chasse aux arbitres. C’est ainsi qu’on peut qualifier la saison 2023 dont la phase régulière vient de s’achever il y a quelques jours avec à plusieurs titres une foultitude de scènes de violences sur les officiels des matches des championnats professionnels de football Mtn Elite One et Mtn Elite Two. Des comportements antisportifs qui, malheureusement, ont fait leur entrée en scène dès le lancement de la phase retour de ces deux championnats. Celle-ci étant plus décisive que la première, avec notamment la qualification pour les play-offs (pour ce qui est de la Mtn Elite One), en division supérieure (s’agissant de la Mtn Elite Two) ; ou encore la course pour le maintien.

En effet, plusieurs cas d’agression ou de tentative d’agression ont déjà été perpétrés à l’endroit de ces officiels de match ; le plus récent s’est produit le 26 avril dernier au stade annexe d’Olembe. A l’issue de la rencontre opposant As Lausanne à Rangers de Bafut pour le compte de la 25e et avant-dernière journée de la Mtn Elite Two, des supporters du club de Yaoundé ont décidé de découvre avec les arbitres du match. Le directeur de la partie prioritairement. Les fans du club de la capitale lui reprochent de n’avoir pas été à la hauteur de cette rencontre à grand enjeu ceci, en accordant un pénalty sur une action jugée anecdotique au club du Nord-Ouest. Copieusement molesté, l’homme en noir est dans un hôpital de la place où il recevait aux dernières nouvelles des soins intensifs. « Ça devient très dangereux quand on porte atteinte à l’intégrité physique d’un arbitre de la rencontre, celui-là même qui le directeur d’un match de football », s’inquiète un fan du football local.

Et ce n’est pas le seul incident qui fait l’objet de plusieurs attentions cette saison sur la scène footballistique nationale. Lors du match Unisport du Haut Nkam # Victoria United, comptant pour la 14e journée du même championnat, les différents acteurs de la rencontre s’étaient aussi séparés en queue de poisson. A la suite d’un pénalty « litigieux » accordé à la 88e minute au champion 2023 de la Mtn Elite Two, les supporters du club de l’Ouest ont pris à partie les officiels de la rencontre. Ces empoignades vont prendre des proportions inquiétantes au point au point où la rencontre va s’arrêter-là. Grâce à l’intervention rapide des de l’ordre et de sécurité, les officiels vont sortir sains et saufs, non sans avoir subi des sévices corporels.

Sanctions

Scénario quasiment identique en Mtn Elite One cette saison également. Cette fois, c’est le stade annexe du Stade de la réunification qui est le théâtre des affrontements d’un autre genre. L’on joue la 13e journée du championnat. Stade renard de Melong croise le fer avec Renaissance de Ngoumou. La rencontre s’achève en bonne et due forme avec la victoire du Stade renard, 1-0. Seulement, pendant que joueurs et arbitres prennent la direction des vestiaires, le gardien de but du club de Ngoumou, Paul Jean Ndongo, va, contre toute attente, asséner un coup de poing à l’arbitre central, reprochant à ce dernier son manque d’impartialité tout au long de la rencontre. Les multiples interventions permettent de limiter l’affaire à ce niveau.

Des manifestations qui ont, à chaque fois, créé un tollé général, partant des acteurs proprement dit aux instances footballistiques nationales, en passant par les responsables de clubs. « Club formateur, Lausanne Sport Academie ne saurait s’associer ni de près ni de loin à de tels comportements », a réagi le directeur général de de Lausanne, Pierre Mbadi Ngassa. « Le Synafoc condamne avec la dernière énergie les actes de violence perpétrés sur les terrains », prohibe le Syndicat national des footballeurs du Cameroun, non sans inviter « les organisateurs à retrouver et à punir de manière exemplaire les auteurs de ces acteurs ».

Face justement à ces actes qui tendent à ternir l’image du football camerounais, la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) à travers sa Commission fédérale d’homologation et de discipline, s’est montrée ferme en application des textes du code disciplinaire au cas par cas. Pour l’incident d’Olembe, il a été décidé par la commission que les joueurs Yannick Ngono Edou et Adrien Jordan Gnetchou, sociétaires du club de Yaoundé, sont suspendus pour une durée de deux ans, de toute compétition ; ainsi que l’exclusion du club As Lausanne de toute compétition organisée par la FECAFOOT pour une durée d’un an, avec une amende à payer d'un montant de 10 000 000 Fcfa.

Pour ce qui est du cas du match Unisport # Victoria United, le club de l’Ouest a été condamné au paiement d’une amende de 5 000 000 Fcfa, après la suspension du stade municipal de Bafang par le Conseil transitoire du football professionnel (CTFP). Et pour ce qui est du geste maladroit à l’endroit de l’arbitre central du match Stade renard # Renaissance, le concerné, Paul Jean Ndongo, a écopé de 15 matchs de suspension. « Si ça peut changer les habitudes de certains parmi nous qui font preuve de beaucoup de violence, ce sera tant mieux », confie sous cape un footballeur d’élite.