Le point sur les modalités pratiques et l’échelle de délivrance de ce document de voyage vers le Cameroun.

Après plusieurs atermoiements, le visa électronique est une réalité au Cameroun depuis le 30 avril dernier. «Pour l’instant, signale-t-on au ministère des Relations extérieures (Minrex), seules les arrivées au Cameroun par voie aérienne sont concernées; c’est-à-dire qu’il n’est encore proposé qu’aux voyageurs entrant au Cameroun via un aéroport.

Tout le dispositif sera progressivement mis en place dans les points de contrôle et d’entrée terrestres et maritimes sous peu». Selon la même administration, plus de 80 tonnes d’équipements destinés à la production, l’authentification et la vérification des différents documents sont déjà disponibles, conformément aux termes du contrat de partenariat entre la République du Cameroun et la Société Impact Palmarès R&D SAS (relatif au financement, à la conception et à la réalisation de la sécurisation et l’uniformisation des prestations consulaires du Cameroun) signé le 1er avril 2022 à Yaoundé.

Concrètement…

Au cours d’un point de presse donné le 25 avril dernier à Yaoundé, Lejeune Mbella Mbella, ministre des Relations extérieures (Minrex), a passé un message à la diaspora, aux Camerounais d’origine, aux étudiants étrangers, aux hommes d’affaires, aux touristes et aux visiteurs privés.»

Le travail de facilitation et d’harmonisation des procédures diligenté par le président de la République, Paul Biya, est terminé. Ainsi donc, www.evisacam.cm devient l’adresse à laquelle devront souscrire tous les demandeurs de visa pour l’accès au Cameroun», a-t-il dit. Le propos traduit l’application d’une nouvelle donne. Celle-ci concerne notamment les procédures articulées autour de 4 étapes.

La première: le pré-enrôlement. «Il se fait à travers l’ouverture d’un compte d’utilisateur sur la plateforme, le renseignement du formulaire en ligne et sa validation confirmée par une notification du demandeur par mail ou SMS», explique le Minrex. Seconde étape: le paiement des frais en ligne. «Il se fait via divers modes (Wave, Master Card, Visa, Safaricom, Airtel, Vodacom, Orange Money, Mobile Money, Africell, PayPal, Moov). À la suite de cette opération, le demandeur reçoit une notification de la preuve de paiement par mail ou SMS», continue Lejeune Mbella Mbella. Troisième étape: le traitement de la demande. «Il s’effectue dans la mission diplomatique ou le poste consulaire juridiquement compétent ou géographiquement proche. Pour les demandeurs des zones éloignées des postes, une autorisation de délivrance de visa en ligne assortie d’un QR code clôture cette phase. Pour ceux résidant dans la ville où est situé le poste compétent, une notification générée automatiquement leur est envoyée par mail ou SMS pour une prise de rendez-vous, en vue de leur présentation pour la formalité d’enrôlement biométrique. L’une ou l’autre des procédures se déroule dans un délai de 72 heures après pré-enrôlement. Ce délai est de 24 heures dans le cadre d’une procédure expresse», étale le membre du gouvernement. Dernière étape: l’apposition du visa. «Elle s’effectue soit au poste frontière d’entrée pour les détenteurs de l’autorisation de délivrance de visa en ligne, soit au poste diplomatique ou consulaire compétent pour les demandeurs ayant effectué leur enrôlement biométrique au poste», indique Lejeune Mbella Mbella.

À en croire ce dernier, les catégories, la validité et les frais de visas d’entrée au Cameroun sont les suivants: «court séjour ordinaire (6 mois) 100 000 FCFA; 150 000 FCFA pour le visa court séjour express; 150 000 FCFA pour le visa long séjour et 200 000 FCFA pour le visa long séjour express».