I- Prétexte

La traditionnelle célébration de la fête nationale qui se tient au Cameroun chaque 20 Mai comme à son habitude se tiendra cette année comme c’est le cas depuis plus de cinq (05) ans déjà dans un contexte assez particulier.

Même s’il est vrai qu’on nous annonce la remise des décorations à pratiquement 3200 Camerounais qui seront récompensés lors de cette 51e fête nationale selon les travaux présidés par Philémon Yang, Grand chancelier des ordres nationaux.

Il est tout aussi vrai qu’elle se tiendra dans un contexte accru de menaces « Sécuritaires » contre notre pays d’où la thématique retenue pour cette célébration du 20 Mai à savoir : » FORCES DE DÉFENSE ET PEUPLE CAMEROUNAIS, EN SYMBIOSE POUR LA SAUVEGARDE DE LA PAIX ET DE L’UNITÉ NATIONALE, SOCLE D’UN CAMEROUN FORT ET PROSPÈRE ».

Cette menace sécuritaire qui sévit à l’intérieur du pays avec la Crise dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest ( NOSO), comme à l’extérieur avec les différentes incursions de groupes ou bandes armées terroristes au niveau de nos frontières avec les voisins Tchadiens et Nigérians ( BOKO HARAM) ; à la frontière également le voisin Centrafricain, on peut citer le MLC ( Mouvement de Libération du Cameroun), la CPC ( Coalition des Patriotes pour le Changement), les milices Anti-balaka et Seleka.

D’où l’urgence , voir l’importance de la récente instruction du Chef de l’État ; Chef suprême des armées ; le Président de la République Son Excellence Paul BIYA à l’attention du Ministre délégué à la Présidence en charge de la Défense qui portait sur : » UNE RÉUNION D’ÉVALUATION DE LA SITUATION SÉCURITAIRE DU PAYS , EN PRÉLUDE À LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE DU 20 MAI 2023″.

II- Que retenir de cette réunion ?

La réunion spéciale d’évaluation sécuritaire en prélude à la Fête Nationale le 20 mai 2023 s’est tenue dans la salle des conférences du Ministère de la Défense, ce lundi 24 avril 2023. La réunion que présidait le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense M. Beti Assomo Joseph, entouré pour la circonstance des deux Secrétaires d’Etat chargés respectivement de la Gendarmerie Nationale et des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, mais également, sous la conduite du Général de Corps d’Armée/Chef d’Etat-Major des Armées, des Chefs d’Etats-Majors centraux, des Commandants territoriaux des Armées, de la Gendarmerie Nationale, des Commandants des Opérations militaires, à l’instar de celui de la Force Multinationale Mixte et de plusieurs Unités Spéciales.

Cette réunion était prioritairement axée sur :

« l’ÉVALUATION DE LA SITUATION SÉCURITAIRE DU PAYS DANS SA GLOBALITÉ, ET PARTICULIÈREMENT EN CETTE VEILLE DE CÉLÉBRATION DU 51ème ANNIVERSAIRE DE l’ETAT UNITAIRE ».

À noter la présence remarquée du MINAT et du DGSN, ainsi que du DGRE a.i. à la cérémonie d’ouverture.

Cette rencontre sera certainement l’occasion pour le MINDEF, comme de tradition, de prescrire les ajustements nécessaires, et le cas échéant, le renforcement des mesures de sécurité et de vigilance sur l’étendue du territoire national, pour une Fête de l’Unité réussie.

III- QUE COMPRENDRE EN DEFINITIF ?

Pour les citoyens que nous sommes, il est question de ne point tomber dans la peur ou la psychose de nature à bloquer, freiner ou empêcher les préparatifs de cette fête qui consacre l’Unité du pays et dont la célébration revêt un intérêt « STRATÉGIQUE » et « SYMBOLIQUE » dans la construction de notre ÉTAT-NATION qui fait de « L’ARMÉE CAMEROUNAISE » un prolongement du peuple Camerounais et le « PEUPLE CAMEROUNAIS » le socle granitique sur lequel repose son armée.

Elle interpelle tout aussi les acteurs de notre appareil de Défense et de sécurité qui sont les premiers mis à l’honneur ce jour avec la célèbre « PARADE MILITAIRE » de ne point perdre de vue les différentes menaces ( intérieures et extérieures) qui pèsent sur le pays. Un accent sur la « VIGILANCE »

Et enfin il s’agit là d’un message adressé à l’attention de la communauté internationale et des amis du Cameroun, l’image d’un pays qui malgré les difficultés et multiples menaces transgenres auxquelles font face ce pays, son peuple reste uni, soudé et solidaire derrière ses institutions et son armée.