Dette publique du Cameroun : 1 175 milliards Fcfa pour apurer une partie en 2022 :: CAMEROON

Selon la CAA, ces remboursements, en hausse de 14,2% sont essentiellement portés par l’Initiative de suspension du service de la dette.

Pour apurer une partie de sa dette en 2022, le Cameroun a dépensé 1 175 milliards Fcfa, contre 1025,8 milliards Fcfa en 2021. De façon détaillée, le pays a déboursé 980,1 milliards au titre du principal et 223,1 milliards Fcfa d’intérêts. A côté, le Cameroun a déboursé 743,8 milliards Fcfa pour les créanciers internationaux et 431,3 milliards pour les locaux. Ces chiffres sont de la Caisse autonome d’amortissement (CAA).

En hausse de 14,2%, ces remboursements sont allégés par les deux phases de l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD). Celle-ci est portée par des pays membres du G20 et du Club de Paris, et a pour objectif d’aider les pays en développement à faire face à leurs difficultés de trésorerie du fait des dépenses supplémentaires engendrées par la crise, en négociant le report de leurs échéances de remboursement de dette auprès des pays développés. L’initiative a été lancée en 2020. Entre 2020 et 2021, le Cameroun a bénéficié d’un différé de 218 milliards Fcfa sur le service de sa dette extérieure.

Malgré tout, la dette du Cameroun va grandissante. Au premier trimestre 2023, la dette publique du Cameroun a progressé de 5,2% pour se situer à 12 203 milliards Fcfa, selon la note de conjoncture de la dette publique du Cameroun au premier trimestre 2023, publiée récemment par la Caisse autonome d’amortissement (CAA).

Cette enveloppe est constituée d’abord des dettes contractées par l’administration centrale, les entreprises publiques et les Collectivités territoriales décentralisées (CTD) du Cameroun. Cette dette représente 43,7% du Pib. Concrètement, l’administration centrale enregistre le plus gros encours de la dette publique camerounaise, estimé à 11 314 milliards Fcfa, pour 40,5% du Pib. Soit une croissance de 5,6% par rapport à l’année précédente. Ensuite, vient celle des entreprises et établissements publics, estimé à 879 milliards Fcfa pour 3,1% du Pib, en hausse de 0,9% par rapport à celui de mars 2022, tandis qu’il a connu une baisse successive de 1,1% par rapport au mois précédent, selon la CAA.

L’encours de la dette des Collectivités territoriales, enfin, a enregistré 10,2 milliards Fcfa à fin mars 2023, porté exclusivement par la Communauté urbaine de Douala.