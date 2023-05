MONDE ENTIER :: Le Top du football sur les chaines Sport Startimes durant le mois de Mai. :: WORLD

Le football africain est à l’honneur ce mois sur les bouquets StarTimes. L’opérateur de télévision numérique aux 13 millions d’abonnés en Afrique diffuse l’intégralité des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17) qui a débuté le 29 Avril dernier, en Algérie.

Les belles affiches se poursuivent notamment ce week-end avec les matchs Somalie vsSénégal vendredi 05 Mai à 20h et Burkina Faso vs Cameroun dimanche 07 Mai à 20h. Matchs à suivre sur ST Sports Life. La compétition s’étend jusqu’au 19 Mai.

En plus, les passionnés du ballon rond pourront regarder la demi-finale aller de la Coupe des Confédérations de la CAF qui se jouera le 10 Mai: Young Africans vs Marumo Gallants à 14h suivi de Asec vs Usm Alger à 17h. Sans oublier la Ligue des Champions de la CAF dont les demi-finales se joueront vendredi 12 Mai (ES Tunis vs Al Alhy) et samedi 13 Mai (Sundowns vs Wydad Casablanca).

Concernant le football européen, la Coupe du Roi va livrer sa finale ce samedi 06 Mai opposant deux clubs mythiques d’Espagne: Real Madrid vs Osasuna. Match à suivre à 21h sur World Football.

La Bundesliga se poursuit chaque semaine sur les chaînes de sport de StarTimes. Entre vendredi et dimanche, 9 matchs à suivre dans le cadre de la 31eme du prestigieux championnat allemand. Le trio magique toujours en tête du classement: Bayern Munich, Dortmund et Union Berlin.

En plus, la finale de la Coupe d’Italie se jouera ce 25 Mai entre Fiorentina et Inter Milan.

Pour ne manquer aucun de ces rendez-vous, StarTimes offre son décodeur haute définition à 1.000 Fcfa avec parabole et accessoires offerts. En plus, son application StarTimes On permet de regarder tous les matchs en direct et en replay directement sur un smartphone. Elle est disponible en téléchargement libre sur Google Play Store ou Apple Store.