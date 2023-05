CAMEROUN :: Dr Jules Hilaire Focka Focka: "Il faut pénalement sanctionner les journalistes fautifs " :: CAMEROON

Dr Foka est le Président du Conseil régional de l’Ouest issu du Rdpc, parti au pouvoir au Cameroun

Les corps de métier doivent s’organiser et s’autodiscipliner. Il faut être professionnel. Chez-nous, l’environnement médiatique est peuplé de nombreux francs-tireurs et chasseurs de prime. Je suis pour l’application des sanctions pénales contre les professionnels fautifs. Les journalistes doivent s’autodiscipliner. Comment comprendre qu’une personne à qui on a donné de l’argent écrive un article truffé de mensonges pour ternir l’image d’une personnalité, d’un dirigeant public ou d’un simple citoyen. Je suis médecin. J’exige que tout travailleur soit professionnel. Depuis des années, je suis représentant de l’ordre des médecins du Cameroun dans la région de l’Ouest. Je n’ai cessé de demander que les brebis galeuses qui encombrent notre profession soient sanctionnées. Imaginez-vous qu’un journaliste prenne de l’argent pour écrire un article diffamatoire pour nuire à votre réputation et une fois interpellé, il vous demande aussi de l’argent pour diffuser votre droit de réponse …