CAMEROUN :: Un prêtre déshabille l’Archevêque de Yaoundé :: CAMEROON

Dans une sortie récente, l’Abbé Jean Armel Bissi, prêtre diocésain de Yaoundé et enseignant de philosophie, dénonce l’émasculation de Monseigneur Jean Mbarga par François Xavier Olomo, le recteur de la cathédrale de Yaoundé, qui selon lui tient le gouvernail de l’église catholique de Yaoundé.

C’est un scandale au sein de l’Eglise catholique de Yaoundé. Dans une sortie récente, l’Abbé Jean Armel Bissi, prêtre diocésain de Yaoundé et enseignant de philosophie met à nu le système de fonctionnement de l’archevêché de Yaoundé. Un clergé sous l’hégémonie de l’abbé François Xavier Olomo, ancien chancelier de l’archidiocèse et recteur de la cathédrale Notre Dame des Victoires de Yaoundé. Selon le prêtre, l’archidiocèse de Yaoundé fonctionne selon le bon vouloir de François Xavier Olomo. « Mon Évêque est pris en otage par un gros monstre qui pilote l’Archidiocèse de Yaoundé depuis dix ans exactement. Il a la mainmise sur toutes les affectations des prêtres, l’économat diocésain, les bourses d’études des prêtres et sur toutes les misères qu’endurent les jeunes prêtres au diocèse.

Ce n’est pas tout. L’abbé François Xavier Olomo est le seul prêtre à Yaoundé à gérer des centaines de millions de francs CFA chaque année. Au bout de dix ans, dans le clergé, il est l’homme d’un confort inédit, un caïd, alors que le plus grand nombre de prêtres à Yaoundé est trempé dans un océan de misère. Beaucoup sont des clochards, des mendiants et des marabouts pour la seule raison que Olomo est seul à jouir de l’argent du diocèse. Tout puissant recteur de la cathédrale de Yaoundé dans laquelle il gère tout selon sa seule volonté, l’abbé Olomo mange seul et monte un empire au diocèse dont l’hégémonie devient inébranlable. Ce n’est rien d’autre qu’une pieuvre qui écrase tout sur son passage », écrit Jean Armel Bissi.

Recteur de la cathédrale de Yaoundé, François Xavier Olomo présente pourtant un bilan négatif « A la question de savoir ce que la cathédrale de Yaoundé compte sous l’ère Olomo comme innovation, on ne trouve rien de très grand », dénonce l’abbé Jean Armel.

Cette sortie n’es pas passé sous silence au sein du clergé de Yaoundé. Aussitôt publié, le prêtre irrévérencieux a été exclu du forum des prêtres de l’archidiocèse de Yaoundé.

« L’esprit du monde préside aux destinées de la vie ecclésiale aujourd’hui. C’est une Église purement mondaine qu’on voit évoluer dans certains diocèses comme Yaoundé. Autant qu’ on peut tuer un journaliste aux propos libres sur le terrain des actualités politiques, autant l’ Église s’avérera impitoyable à l’endroit d’un prêtre qui dit non à des contradictions qu’on érige en vérité devant les croyants. Ce n’est pas bien-sûr l’Archevêque de Yaoundé qui m’a retiré du forum des prêtres de Yaoundé après que j’ai plaint l’individu Olomo. Cela ne prouve pas moins cependant ce que j’ai dit dans mon précédent poste. L’abbé François Xavier Olomo est un homme très influent dans le diocèse. Il a toute une armée qui peut d’ailleurs renverser même l’Archevêque de Yaoundé en ce moment. Il a la mainmise sur chaque pan de la vie diocésaine et sa domination est loin d’être une prétention vide. À peine j’ai publié le texte dans lequel je parle de l’étranglement dans lequel Olomo tient l’Archevêque de Yaoundé, voilà que je me retrouve exclu du forum des prêtres de l’Archidiocèse de Yaoundé », a-t-il encore dénoncé.

Il faut noter que l’abbé Jean Armel Bissi n’est pas à sa première sortie. Ce dernier est réputé pour ses critiques et ses analyses sur la vie socio-politique du Cameroun.