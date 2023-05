CAMEROUN :: Cavaye Djibril sous contrôle, B. Mboutou accusé, Célestin Tawamba contesté, Désiré Tchoua en prison :: CAMEROON

A l’Assemblée nationale, « Cavaye sous tutelle ». Pour le quotidien Mutations, Une commission mise sur pied pour contrôler la régularité des actes administratifs soumis à la signature du président de l’Assemblée nationale. Cette mesure fait suite à la prolifération des faux recrutements, nominations et passations de marchés signés en interne et attribués au Pan.

A la préfecture du Wouri, le quotidien Le Messager s’interroge. Le maitre des céans Benjamin Mboutou « Ni ange, ni démon ? ». Le journal revient sur Les non-dits de l’abracadabrantesque affaire des préparatifs de la fête de l’Unité nationale dans le département du Wouri. Jeté à la vindicte populaire à travers un courrier polémique du gouverneur du Littoral, accusé de racketter les maires et les sous-préfets dans le cadre des préparatifs de la prochaine fête nationale, cloué au pilori pour avoir répercuté les instructions de sa hiérarchie, le préfet serait, selon des sources concordantes, victime d’une cabale ourdie par ses détracteurs.

Les Délits de presse de presse retiennent encore l’attention des tabloïds en ce lendemain de la journée mondiale consacrée à la liberté de la presse. Le quotidien Le Messager parle de «La longue marche vers la dépénalisation ». Entre le difficile accès à l’information et la protection des sources, la liberté de la presse sur le gril. Après avoir édicté un nouveau code de bonnes conduites pour les journalistes camerounais, le Réseau des médias pour la promotion de la liberté d’expression est engagé à faire aboutir un plaidoyer pour la dépénalisation des délits de presse au Cameroun.

Avec, comme illustration «Stanislas Désiré Tchoua croupit en prison ». Le quotidien Info Matin revient sur cet emprisonnement d’un journaliste pour fustiger : Le droit derrière, la force devant, le directeur de la publication du journal L’Albatros est, depuis le 28 décembre 2022, abandonné dans une cellule puante de la prison centrale de Yaoundé. Son crime, avoir bien fait son travail. Et pas plus.

Sur le plan économique, le rapprochement entre les deux regroupements des patrons d’entreprises Gicam et ECam continue de faire des vagues au sein des membres de ces structures de défense de l’entrepreneuriat privé. A l’initiative de célestin Tawamba patron du Groupement Inter patronal du Cameroun Gicam et Protais Ayangma patron d’Entreprise du Cameroun Ecam, « La fusion prend du plomb dans l’aile ».

Pour le journal L’Essentiel, Depuis la signature du traité de fusion le 5 avril 2023, par les conseils d’administration des deux groupements patronaux, il s’est installé une grogne au sein du Gicam, le plus puissant groupement patronal, où employés et membres manifestent la ferme intention de faire échec à a finalisation de la fusion. Parmi les contestataires, Emmanuel Wafo, le PDG de Mit Chimie, président de la Commission Economie et Développement de l’Entreprise du Gicam.