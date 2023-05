FRANCE :: Jean-Pascal ZADI parrain de la 10ème édition de la Nollywood Week à Paris

Paris, le 4 mai 2023

Du jeudi 11 mai au dimanche 14 mai 2023 se déroulera à Paris la Nollywood Week au Cinéma L'Arlequin à Paris. Le festival dévoile la personnalité qui prendra le relais de l'ancienne Miss France Flora Coquerel, de l'artiste internationale Angélique Kidjo et de l'acteur Jimmy Jean-Louis en tant que parrain de l'événement.

C'est donc l'acteur français d'origine ivoirienne Jean-Pascal Zadi qui jouera ce rôle pour la Nollywood Week 2023. Figure montante et engagée du cinéma français, Jean-Pascal Zadi est humoriste, acteur et réalisateur. Depuis le succès de son film '' Tout simplement Noir'' en 2020 pour lequel il reçoit le César du Meilleur espoir masculin pour son rôle principal, l'ancien rappeur co-réalise la série 'En place' en 2023 où il questionne la place des Noirs en France.

Nadira Shakur, co-fondatrice de la Nollywood Week déclare '' Nous sommes honorés d'être parrainés cette année par Jean-Pascal Zadi, un talent qui incarne parfaitement les synergies que nous voulons créer entre la créativité du continent africain et celle des diasporas africaines en Europe.''

Nollywood Week, vitrine du cinéma Made in Africa

La Nollywood Week met à l’honneur l’industrie cinématographique nigériane pendant quatre jours à Paris. Contraction de « Nigéria » et de « Hollywood », Nollywood rivalise avec la production de films hollywoodienne, avec son millier de films produits chaque année.

Le programme est dense et la soirée d'ouverture du 11 mai présentera en avant-première mondiale le très attendu court métrage, Love Language, sur la dynamique d'un couple inter-éthnique. Ce film sera suivi d’Obara'M œuvre haute en couleurs à découvrir en présence de son célèbre réalisateur, Kayode Kasum, l'un des cinéastes nigérians les plus prolifiques avec actuellement 6 titres sur la plateforme de streaming populaire, Netflix. Les festivaliers pourront participer aux différentes Masterclasses, tables-rondes, échanger avec les réalisateurs et acteurs, assister à des sessions de pitching et à des soirées Afrobeats tout en votant pour leur film préféré afin de déterminer le lauréat du Prix du public de cette année pour le meilleur long métrage de la sélection officielle.

Quelques nouveautés sont à noter pour ce 10ème anniversaire, notamment une projection pour enfants nommée Nolly Kids le dimanche matin et un Prix du Jury aussi bien pour les longs que pour les courts métrages. Prix que remettra le Parrain de cette édition en cloture du festival.

À propos du festival du film Nollywood Week :

Nollywood Week est un festival de cinéma organisé par l'association Okada Media, basée en France et dirigée par Serge Noukoué et Nadira Shakur. Les deux cofondateurs font la promotion du cinéma africain à l'échelle mondiale depuis une décennie et ont lancé la première édition de Nollywood week à Paris en 2013. Le festival de cinéma Nollywood Week a lieu chaque année au printemps et a pour objectif de faire découvrir au public français le meilleur du talent cinématographique nigérian. C'est également un forum de discussion et de mise en réseau autour des principaux défis et opportunités du paysage cinématographique africain, avec des master classes, des questions-réponses et des opportunités de rencontrer des experts de la production et de la distribution.

