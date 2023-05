CAMEROUN :: Joshua Nambangi Osih « J’ai déposé une proposition de loi pour dépénaliser les délits de presse » :: CAMEROON

« Je suis contre la pénalisation des délits de presse, et par là, j’entends le fait, pour un journaliste, de devoir aller en prison juste parce qu’il a commis un article de presse qui ne plait pas à tous. Je ne suis pas contre les amendes et les condamnations pécuniaires contre l’organe de presse. J’ai déposé, depuis 2014, une proposition de loi allant dans ce sens et je participe en tant que député au plaidoyer de « Un Monde Avenir » et de la société civile pour la dépénalisation des délits de presse. J’ai été particulièrement diffamé par une certaine presse, mais, je n’ai jamais porté plainte pour cette même raison. »

*Député du Front social democrate (Sdf en anglais), opposition à l’Assemblée nationale