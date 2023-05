CAMEROUN :: Démenti,Chef superieur-Roi des Bafoussam à l'encontre sur sa participation à une réunion à Bamendjou :: CAMEROON

Le Chef superieur-Roi des Bafoussam s'insurge contre les propagateurs de fausses sur sa personne. En effet, depuis quelques heures, les gens de mauvaise foi disent avoir participés avec S.M Njitack- Ngompe à une réunion à Bamendjou; il n'en est rien de ces fausses informations.

Dans un message adressé à son peuple et aux camerounais, S.M Njitack- Ngompe interpelle à la prise de conscience collective pour préserver la paix, la cohésion sociale et l'unité des peuples.

Mot de S.M Njitack- Ngompe, Chef superieur-Roi des Bafoussam



"Chers tous depuis le matin du mercredi O3 Mai 23 il me revient que j'ai assisté ou participé à une réunion à Bamendjou alors qu'avec l'ensemble du peuple Bafoussam depuis le Shienku,u vendredi 28 AVRIL 23, nous sommes en période Dzee -Ndong qui ne me permet pas de sortir ni reçevoir avant le 08 Mai 2023.

Aussi., Je demens formellement tant le contenu que les résolutions qui en sont contenues dans un tel tract et invite les auteurs de cesser d'user de mon honorabilité tant sur les réseaux sociaux: -Facebook -WhatsApp et d'attirer l'esprit des camerounais et ceux de l'Ouest en particulier dont les visées semble mettre à mal l'image de notre région de l'Ouest et mettre à mal notre cohésion sociale alors que l'Ouest sait plus que quiconque la notion du vivre ensemble tel que prônée par S.E Paul Biya, Président de la République du Cameroun."

S.M Njitack- Ngompe, Chef superieur-Roi des Bafoussam