CAMEROUN :: Grand prix cycliste Cimencam : Hydro fait le troisième tour de la ville de Douala. :: CAMEROON

La troisième édition du grand prix cycliste Cimencam se déroule Les 6 net 7 Mai prochains à Douala. Une conférence de presse de lancement de cette compétition a eu lieu en présence du Directeur General de Cimencam, Xavier Legrand, du commissaire général de la course Jacques Kuissi et du président de la League régionale de cyclisme pour le littoral. Au menu de cette édition, de nombreuses innovations.

Les coureurs sont sur les starting-blocks pour une édition qui s’annonce palpitante. Le commissaire de la course a d’ailleurs donné le ton au cours de la conférence de presse « il y aura beaucoup de surprises » L’égérie des Cimenteries du Cameroun, Jolie Discale Memouna est bien là, prête à prendre la tête du peloton. Xavier Legrand, le Directeur General De Cimencam a décliné le fil conducteur « Cimencam veut promouvoir le travail d’équipe, la persévérance dans l’effort » Comme cela se ^pratique au cours d’une course cycliste. La santé et la sécurité étant des priorités à Cimencam, l’organisation du grand prix de Douala se justifie par le fait que le Sport en général et singulièrement le cyclisme contribuent à la sante des salariés tant au niveau physique que psychologique. Le cyclisme comme sport d’équipe permet de se motiver mutuellement afin d’atteindre plus rapidement un but commun.

Cimencam mesure l’ampleur et l’importance du sport et promeut des compétitions sportives dans plusieurs disciplines. Bien plus et dans le cyclisme, et depuis deux ans, Jolie Discale Memouna est l’égérie de Cimencam. Elle bénéficie de ses accompagnements pour exceller et faire valoir ses compétences tant à l’échelle nationale qu’internationale. Cette année encore, elle sera de la compétition dans la catégorie femme. Elle a, au cours de la conférence de presse rassuré « nous allons appuyer sur la pédale » Comme elle, d’autres employés de Cimencam seront de la compétition. De fait, dans le cadre des innovations apportées à la 3e édition, il est prévu que certains employés puissent participer dans la catégorie des amateurs. Ils seront en compétition avec les autres coureurs de cette catégorie qui s’annonce serrée.

Cette année encore et mieux que les années précédentes, Cimencam a mis les petits plats dans les grands pour la réussite de cette rencontre sportive. Pour autant qu’elle drainer les populations de Douala, des milliers de spectateurs et internautes, 250 coureurs attendus venus de toutes les régions. Pour satisfaire tous ces acteurs de la course Cimencam a apporté des innovations : la compétition, elle se déroulera sur 2 jours : le premier jour à Deido et le 2e jour à Japoma. Des innovations sont aussi prévues au niveau des prix qui vont récompenser les compétiteurs qui viendront de toutes les régions du Cameroun et bien d’autres surprises.

Le président de la league régionale du cyclisme du littoral qui était présent à la cérémonie de lancement a « apporté son onction » à cette compétition qui va mobiliser la ville de Douala.