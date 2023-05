CAMEROUN :: Arnaud de Wecapounet récompense ses collaborateurs. :: CAMEROON

Le promoteur de la marque IAM 237 a profité des célébrations liées à la fête du travail pour honorer certains de ses collaborateurs

« Résilience et travail décent: agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et de l'inclusion sociale » était le thème de la 137 è édition de la fête du travail au Cameroun.

Pour ramer dans le même courant que ce thème, Arnaud de wecapounet , jeune entrepreneur Camerounais et promoteur de la marque IAM 237 a décidé de faire une fleure a son personnel.

À cette occasion, il a organisé une fête pour ses collaborateurs. Afin d’exprimer sa reconnaissance auprès des plus méritants d'entre eux. Ils sont au total 17 qui ont reçu des Cadeaux de leurs ''Boss'' .Des Congélateurs, micro-ondes, et i-phones, pour les uns, une moto, des téléviseurs et des chèques pour les autres. Ces présents étaient assortis des certificats de trois ordres à savoir

L’honneur pour les plus anciens

Le mérite pour les plus méritants

Le sauveur pour l’employé qui est toujours là lorsqu’on a besoin de lui.

Pour Arnaud de wecapounet,Ces récompenses consacrent 7 ans de dur labeur pour hisser au sommet de la pyramide, une marque qui a été lancée avec une modique somme de 7000f

Aujourd’hui IAM237, pionnier en matière de marque Afritude haut de gamme est devenu une marque de référence qui habille les stars du cinéma, de la musique et des athlètes de haut niveau. Chose qui n’aurait pas été possible sans l’apport de ces collaborateurs qu’il a tenu à célébrer.

Arnaud de Wecapounet, la trentaine à peine entamée, fait la fierté de la jeunesse camerounaise et montre le bon exemple à suivre dans le management des marques locales et le traitement de la ressource humaine.