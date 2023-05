FRANCE :: MBAÏ MBOMO INTERNATIONAL BIEN Représenté à LA FÊTE DES BERGES D'ARGENTEUIL

Le 1er mai dernier, l'association Mbaï Mbombo International que dirige Agnès Ngo MPOUMA était de la partie sur les Berges d'Argenteuil à l'occasion de la fête des Berges.

Un événement qui se déroule chaque année avec la participation de plus de 200 associations de la ville d'Argenteuil.

Plusieurs animations avec la tenue de stands de restauration, buvette et gourmandises.

L'association Mbaï Mbombo International s'est voulue pragmatique avec son stand aux couleurs entièrement tropicales.

Le but étant de vendre le made in Africa en général et surtout le made in Cameroun en particulier.

Mr le maire de la ville ayant effectué sa tournée n'a pas hésité de tarir d'éloge ce stand assez particulier.

Une belle journée à redécouvrir à travers ces images des éditions SOPIEPROD Paris