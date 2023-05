CAMEROUN :: La presse suffoque, Ngoh Ngoh Explique, Franck Biya fait une mise au point, le SDF se dechire :: CAMEROON

En cette journée consacrée à la liberté de la presse, la situation des journaux est peu reluisante au Cameroun. La presse est dans touts ses états. Autant que les Social Democratic Front SDF, principal parti de l’opposition dont la scission en plusieurs tendances sera bientôt actée. Le secrétaire général de la présidence de la République quant à lui revient du Tchad, après avoir délivré un message de paix.

Sur les Relations entre le Tchad et le Cameroun Le journal Repères, paraissant à Yaoundé parle de « Ngoh Ngoh, le messager de la paix ». Le ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République réussit une mission de la plus haute importance et d’une extrême délicatesse. Après la brouille née suite à la cession par une filiale de Savannah Energy PLC, de 10% du capital social de Cotco, à la SNH, l’axe Yaoundé-Ndjamena de nouveau sans nuages. L’audience accordée le 26 avril 2023 par Mahamat Idriss Deby Itno, président du Conseil de la transition tchadienne à l’émissaire du chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, témoigne ainsi de la volonté des deux pays à préserver leur coopération qui a toujours été excellente.

Cependant que Franck Biya et la Transition générationnelle font l’objet d’une « Mise au point du mouvement Franckiste ». Pour le journal The Politics Hebdo de Guy Hervé Fongang, il s’agit d’une Tentative échouée de déstabilisation du Mouvement des Franckistes. Pour le journal, Le président Exécutif du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix (MCFP) Mohamed Rahim Noumeu appelle à l’union sacrée autour de Franck Biya et au respect des institutions. L’appel à la protection du label Franckiste et de son modèle Franck Biya est lancé.

Au sujet de la Journée Internationale de la presse le quotidien La Nouvelle Expression paraissant à Douala estime que « La profession de journaliste à rude épreuve ». En plus des conditions de travail déjà très difficiles, plusieurs journalistes ont été arrêtés, torturés et assassinés pendant l’exercice de leur fonction ces dernières années au Cameroun. Un point de vue que partage la Voix des jeunes pour qui « Le mauvais exemple du Cameroun ». Alors que nous célébrons la journée mondiale de la liberté de la presse ce mercredi 03 mai, la pratique du journalisme au Cameroun reste un chemin de croix permanent. Entre difficultés financières, arrestations arbitraires et assassinats, désormais être professionnel de l’information fait peur. Toutes choses qui justifient la position du journal Emergence « Pourquoi il faut dépénaliser ». La journée internationale de la liberté de la presse se célèbre ce jour.

Le parti politique SDF est au bord de l’implosion. Le quotidien Le Messager le confirme d’ailleurs « C’est acté » ! Les pièces du puzzle d’un schisme au sein du parti de Ni John Fru Ndi se mettent résolument en place. La dernière en date est venue de la Déclaration de Jean Michel Nintcheu, rédigée sur un papier portant les emblèmes du Sdf, notamment la balance sur un fond vert et la rose symbolisant son appartenance à l’international socialiste. C’est dire combien la tourmente qui agite cette formation politique n’a pas encore livré toute l’étendue des dégâts. Le contenu de la Déclaration est en elle-même un autre volcan. « Réaffirme son soutien total au G27++désormais représentant légitime du Sdf et lui suggère d’organiser le Congrès de la refondation du Sdf les 28, 29 et 30 juillet 2023 à Yaoundé », écrit le député en qualité de patron régional du Sdf Originel. Toujours dans la logique de démarcation entre les deux camps, « le Sdf Originel littoral demande par conséquence à la hiérarchie actuelle incarnée par Fru Ndi de démissionner pour cause de haute trahison »

A L’Hôpital régional de Bafoussam : « Les services d’hémodialyse et de chimiothérapie opérationnels ». Cet hôpital de 3ème catégorie qui offre des soins totalement gratuits à tout son personnel et qui sert de centre de référence à près de 20 hôpitaux de district, prend désormais en charge et donne satisfaction aux patients souffrant d’insuffisance rénale et de cancer. Ecrit Myhospital

Au Centre hospitalier régional de Garoua, « Une plateforme de séquençage désormais opérationnelle ». Pour Quotidien Echos Santé C’est le nouvel appui de l’Organisation mondiale de la santé pour cette formation sanitaire. Cet appui va permettre l’analyse d’au moins 500 échantillons de Covid-19 et bien d’autres pathogènes. Avec ce don, le Centre hospitalier régional de Garoua est la 2ème structure sanitaire à disposer d’une plateforme de séquençage dans le pays et en conséquence, devient un véritable pôle de recherches au Cameroun en général et dans la sous-région en particulier. Quotidien Echos Santé