CAMEROUN :: Fête Internationale du Travail : Le MINFOPRA fait des progrès pour la promotion de son personnel :: CAMEROON

Au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, il y'a ni de petits ni de grands travailleurs; tout le personnel est traité au même pied d'égalité.

Depuis le début de la période relative à la commémoration de la 137ème du travail sous le thème « Résilience et travail décent : Agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale », le Ministre Joseph LE n'a ménagé aucun effort pour mettre dans les conditions de promotion d'un cadre de travail décent ses collaborateurs à travers plusieurs activités qui ont meublées cette semaine. Le 27 avril 2023 un match de football féminin s'est joué au stade militaire de Yaoundé qui opposait le MINFOPRA au MINEPIA en présence des deux Ministres. Dans la continuité le 28 avril, les psychologues du travail et experts ont eu une causerie éducative avec le personnel portant sur l'épanouissement au travail, passer de la fragilité à la résilience à travers le travail décent et comment éviter le stress en milieu professionnel? À travers l'exposé des experts, les réponses ont été apportées aux questions posées en rapport avec les thèmes évoqués et enfin le défilé du personnel du Minfopra au boulevard du 20 mai de Yaoundé n'est pas passé inaperçu, cela a marqué les esprits.

À travers le thème retenu au Cameroun pour cette édition, la réaffirmation de l'engagement du Chef de Département Ministériel à poursuivre sans relâche, les efforts en vue de l'épanouissement intégral de son personnel et de leurs familles, et ce en dépit d'un contexte professionnel encore marqué par les effets de différentes crises. Il s'agit aussi dans le cadre de cette journée historique, de reconnaître le mérite des femmes et hommes de labeur qui constituent la force production du Minfopra, ressource humaine de l'État, de les encourager à ne pas céder face aux situations difficiles, et à prendre l'engagement de poursuivre la marche vertueuse sur la voie du travail décent et de la justice sociale, à la suite du chef de l'État.

Des améliorations et d'autres actions en perspective, le ministre a écouté le Délégué du personnel Mme ZANGNA BALLA MARIE CHANTAL epse BOH qui, dans son discours a plaidé pour la continuité de l'amélioration du cadre du travail, l'augmentation des primes au personnel méritant. Joseph LE a rassuré ses collaborateurs n'étant pas sourd aux revendications des travailleurs, les équilibres seront préservés.Tout ce que vous faites, faites le de bon cœur. À la fonction publique, pour réussir à concilier tous les travailleurs, Joseph LE veut faire mieux.

Pour joindre la parole aux actes, pour cette édition pour valoriser les travailleurs méritants de son ministère, le Chef de Département Ministériel a instauré des lettres de félicitations jusqu'aux primes allant de 50.000 FCFA jusqu'à 500.000 FCFA. Toutes les directions jusqu'aux délégations régionales ont eu des primes.

Une centaine de personnes ont vu le prix du travail bien fait être reconnu. Le plus dévoué et méritant est monsieur Penda Nyamè Blaise qui a eu une lettre de félicitations et une prime de 500.000 FCFA des mains du Ministre.

Extrait du discours de Joseph LE, Ministre en charge de la fonction publique

"Je peux également vous rassurer de ce qu’au cours de cet exercice budgétaire, un accent particulier sera mis sur : le renforcement et la mise à jour du parc informatique du MINFOPRA ; l’acquisition du mobilier de bureau; la réfection des stores défectueux dans la quasi-totalité des bureaux; l’aménagement du bureau de conservation des archives (porte 714 du bâtiment principal), afin d’assurer son agrandissement; le redéploiement des personnels ayant mis long à certains postes de travail; un examen minutieux du relèvement des primes allouées aux personnels. La sécurité des personnels au travail, avec la fourniture permanente de l’eau et de l’énergie tant au niveau du Bâtiment central qu’à l’Annexe des services centraux, située à Dragages ;

Vous prêchez donc à un converti ! Je serai toujours à votre écoute pour satisfaire au mieux vos aspirations professionnelles légitimes. Ma détermination ne connaitra pas de baisse de régime tant qu’il y aura des niches d’insatisfaction."

Cette rencontre entre le personnel et le Ministre Joseph LE s'est terminée à l'esplanade du Minfopra autour d'un grand repas en famille avec une prime de 500.000 FCFA aux défiants.