CAMEROUN :: Nécrologie : Michel Monkam est mort :: CAMEROON

Michel Mboué Monkam, HEC de la promotion 1984, s’est brutalement éteint le 14 avril dernier dans le 6e arrondissement de Paris. Selon nos informations, la cause du décès est actuellement inconnue. Une autopsie a été pratiquée et le résultat de l'analyse toxicologique est attendu.

Douleur et consternation. Michel Monkam a voyagé de Douala pour Paris dans la nuit du lundi 10 avril 2023. Il a atterri dans la capitale française le mardi 11 avril 2023 à 7h00. Il est décédé le jour même à son hôtel, sa dépouille en état de décomposition a été découverte deux jours plus tard par les femmes de chambre.

Joint au téléphone, son frère Me Alain Christian Monkam nous annonce avoir déposé une plainte pour assassinat, entre les mains du Procureur de la République de Paris. Michel Monkam tire sa révérence deux ans seulement après la disparition de son père, l’homme d’affaires Pascal Monkam, décédé le 27 février 2021 en Afrique du Sud. A 61 ans, ce brillant esprit qui s’était orienté vers des études commerciales après l’obtention de son Baccalauréat, sous l’impulsion de son père, magnat des hôtels au Cameroun et en Afrique, a poussé son dernier soupir. Né le 9 janvier 1962 à Douala, ses amis et ses proches disent de lui qu’il a été un élève particulièrement intelligent. La preuve, il a été bachelier à l’âge de 16 ans.

Procédure d'administration séquestre

Après HEC , l'une des meilleures business schools au monde, Michel Monkam fut longtemps directeur général de la Société des Établissements Monkam (SEM), fondée par son père, dont il a contribué à la croissance. Ces dernières années, Michel Monkam était devenu le conseil avisé de divers capitaines d’industrie au Cameroun. Féru d’histoire et admirateur invétéré de Napoléon Bonaparte, le défunt quitte la scène après des accomplissements éternels.

La disparition de Michel Mboué Monkam intervient dans un contexte où les biens de son père de regretté mémoire, font l'objet d'une procédure d'administration séquestre, à la demande d’Alain Christian Monkam. La Cour Suprême est saisie de l'affaire. Me Alain Christian Monkam redoute que les appétits voraces de ses frères et autres ayants-droits ne finissent par faire voler aux éclats, l’empire financier que leur a légué en héritage, leur illustre géniteur dont la contribution pour l’édification du Cameroun restera gravée dans les annales.

Le patriarche a laissé à la postérité des hôtels au Cameroun, un centre commercial à Douala, plusieurs biens immobiliers à Douala, Yaoundé et Bakassa ainsi que sa résidence principale, des contrats de distribution avec des brasseurs au Cameroun, un complexe hôtelier en Afrique du Sud dont des Tours Jumelles, des comptes bancaires personnels, des comptes de société…