Du 6 au 14 mai prochain, la ville de Yaoundé au Cameroun accueillera la 2e édition de la semaine humanitaire, une mission de chirurgie réparatrice organisée par la fondation ASAF Cameroun, en partenariat avec la fondation américaine R.E.S.T.O.R.E worldwide fondée par le Dr. Michael K. Obeng. Cette initiative vise à redonner espoir aux enfants et aux adultes souffrant de malformations défigurantes dès la naissance ou des suites d'accidents et de maladies.

«La mission de la semaine humanitaire au Cameroun va bien au-delà de la simple réalisation de chirurgies réparatrices. Il s'agit de redonner espoir et dignité à des individus qui ont souffert toute leur vie de malformations défigurantes. Notre objectif est de les aider à surmonter les défis physiques et émotionnels ainsi que de leur offrir une chance de mener une vie normale, tout en sensibilisant la société aux défis auxquels ils sont confrontés», confie le Dr. Obeng. En effet, les malformations défigurantes telles que celles dues aux brûlures, dont souffrait un jeune garçon de 8 ans traité l’année dernière, sont de nature à limiter la capacité à effectuer des tâches quotidiennes et à mener une vie normale. Pour les malformations plus sévères, les conséquences psychologiques sont souvent dévastatrices, les victimes étant sujettes à la dépression, à l'anxiété et à l'isolement social.

Lors de la première édition en 2022, les équipes d’ASAF Cameroun et de R.E.S.T.O.R.E ont réalisé des actions de sensibilisation, des consultations ainsi qu’une vingtaine de chirurgies en trois jours d’opération. Cette année, une équipe plus nombreuse de spécialistes et de volontaires internationaux comprendra des chirurgiens de renom comme le Dr. Benjamin Azoulay, surnommé le “chirurgien des stars” pour sa patientèle composée de nombreuses personnalités du paysage audiovisuel français. La mission comptera également des anesthésistes, des infirmiers, des aides-soignants et des techniciens chirurgicaux qui se réuniront à l'Hôpital Militaire de Yaoundé pour consulter les 300 patients identifiés, et opérer ceux qui le nécessitent.

Dr. Michael K. Obeng, fondateur de R.E.S.T.O.R.E et chirurgien plastique renommé qui exerce au MIKO Surgery Centre de Beverly Hills, en Californie, sera lui aussi du voyage. Dr Obeng, originaire du Ghana, est lui-même reconnu comme un des chirurgiens préférés de l’élite de la cité des anges. Il s’est distingué en étant nommé à deux reprises parmi les meilleurs chirurgiens plastiques des États-Unis par le Consumer Research Council, une association nationale qui a pour but d'informer, de conseiller et de défendre les consommateurs.

Depuis sa création en 2008, R.E.S.T.O.R.E a effectué des missions médicales dans 9 pays différents sur 3 continents. Plus de 1 600 procédures ont été réalisées par l'équipe sans frais pour les patients, pour une valeur monétaire dépassant 80 millions de dollars.

ASAF Cameroun, quant à elle, est une fondation privée agréée par le Ministère des affaires sociales, créée par l'homme d'affaires M. Eran Moas. Sa mission est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables au Cameroun, notamment les enfants et les jeunes démunis, les personnes atteintes de maladie chronique et les personnes vivant dans la pauvreté. Au quotidien, ASAF accompagne, renforce les capacités et mobilise les ressources pour amplifier l’impact sociétal des organisations de la société civile qui œuvrent dans les secteurs du bien-être, de l’alimentation et de la santé, de l’éducation pour tous, de l’accès à une eau saine ainsi que de l’insertion professionnelle.

« L'impact de ces missions humanitaires ne se limite pas aux individus bénéficiant directement des interventions chirurgicales. En sensibilisant le public nous contribuons à briser les stéréotypes et les préjugés entourant les malformations défigurantes. Une initiative comme la semaine humanitaire encourage également une plus grande compréhension et une meilleure acceptation de la diversité au sein de la société », nous confie Mme Kimberley Ntsimi, directrice communication d’ASAF Cameroun. En mettant en lumière les besoins et les défis auxquels font face les personnes souffrant de telles malformations, ces missions sont un véritable plaidoyer pour encourager les gouvernements et les organisations internationales à investir davantage dans la recherche, la prévention et le traitement de ces conditions.

« Grâce aux efforts conjoints d'ASAF Cameroun et de R.E.S.T.O.R.E, les bénéficiaires des soins auront la possibilité de retrouver une meilleure qualité de vie et de vivre pleinement leur potentiel. Il est essentiel de continuer à soutenir et à promouvoir des initiatives telles que celle-ci, afin d'œuvrer ensemble à la construction d'une société plus juste et plus inclusive pour tous », conclut Dr Achta Hamadou, attachée à la Présidence de la République du Cameroun.