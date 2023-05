Pierre Tchoutouo « Après vérification, les prix des appels et de l’internet sont moins Chers au Cameroun Qu’en France » :: CAMEROON

L’une des principales justifications de l’appel au Boycott des opérateurs mobiles au Cameroun a été une information relayée sur les réseaux sociaux qui indiquait que « en France, avec 21 euros soit 14.000 Fcfa, tu as des appels illimités et 68 Gigas, pourquoi au Cameroun c’est aussi cher ? ».

Suite au communiqué de la MINPOSTEL qui a réaffirmé que « les coûts des communications électroniques au Cameroun sont parmi les meilleurs en Afrique », l’analyse comparative des offres, de leurs conditions spécifiques et des contextes entre la France et la Cameroun dévoile que contrairement à ce qui a été partagé, les prix de télécoms (appels et internet) au Cameroun sont plus abordables que les prix en France.

La présente analyse relève 3 choses importantes qui n’ont pas été dites sur le forfait français cité lors de l’appel au boycott avant de présenter de manière comparative des coûts des télécom au Cameroun et en France.

3 choses importantes qui n’ont pas été dites sur le forfait Français cité lors du boycott.

Le forfait français indiqué est en réalité plus cher que ce qui a été affiche sur les réseaux sociaux Comme chacun peut le vérifier (sur la page https://boutique.orange.fr/vitrine/rechargements- mobile/mobicarte/#max,) le prix de 21 euros (14.000 Fcfa) pour l’offre post-payée BEST SELLER indiqué lors de cette campagne n’est qu’un prix temporaire d’appel (une sorte de prix promotionnel pour les premiers mois), car dans les conditions de souscription à partir du 13 mois, le prix mensuel passe 41 euros (28.000 Fcfa) qui sont directement prélevés de manière mensuelle sur le compte du client.

En plus de facturation évolutive, il s’agit d’un forfait Post-payée difficilement comparable à la réalité camerounaise qui est davantage Prépayée. Ce qui veut dire que pour y souscrire, il vous faut signer un contrat autorisant l’opérateur à prélever chaque fin de mois sur votre compte ou votre carte bancaire. En réalité, une fois que le contrat est signé et que la période promotionnelle est passée, le tarif normal (28.000 Fcfa par mois) est directement prélevé chaque mois sur le compte du client. En plus, il faut noter qu’en cas de consommation supérieure au contenu du forfait, la facturation supplémentaire va directement être débitée du compte du client. Ce mode POSTPAID assez répandu en France et qui nécessite d’avoir un compte ou une carte bancaire, ne correspond pas à la réalité du marché Camerounais où 95% des clients fonctionnent en PREPAID (ils payent avant de consommer).

Enfin, il convient de relever qu’il s’agit d’un forfait d’incitation à l’adoption de la 5G qui est une technologie peu répandue en France (7% des clients), Cette information justifie le fait que la stratégie commerciale pour la 5G ait pour priorité l’adoption par les populations avec un système de facturation évolutif, raison pour laquelle elle peut est proposée à 50% du prix pendant la première année et multiplier le prix par 2 à partir du 13 mois. Ainsi les opérateurs après avoir facilité la découverte du produit aux consommateurs récupèrent beaucoup plus de marges sur la durée.

En comparant les offres de même nature (Offre prépayées en France et au Cameroun utilisable sur tout le territoire) le cout apparait plus abordable au Cameroun.

Lorsqu’on fait un tour sur le site de l’opérateur Orange en France et qu’on s’intéresse aux offres prépayées (voir tableau plus bas) qui concernent la majorité des français et des camerounais, on constate que :

Sur le mois

Tandis qu’en France, pour 35Go d’internet il faut débourser 26.220Fca valable 1mois (soit 874 Fcfa le Giga Octet, voir tableau plus pas). Avec par exemple l’offre Giga Data d’Orange Cameroun accessible au #145#, on a pour un budget mensuel de 10.000F, un forfait 30 Giga Octets pour un mois (soit 333 Fcfa le Giga Octet)

Sur la journée

Tandis qu’en France, pour 1Go d’internet il faut débourser 3278F (voir tableau plus bas). Chez la filiale Camerounaise d’Orange, au #145#, on a par exemple pour un budget mensuel de 10.000F, un forfait 1 Giga Octets pour la journée (soit 500Fcfa le Giga Octet)

Sources : https://boutique.orange.fr/vitrine/rechargements-mobile/mobicarte/#max

Au-delà du prix moyen du Giga Octet d’internet, les opérateurs Camerounais offrent des coûts d’appels moins chers et une gamme importante de Bonus et de promotions.

La question de l’illimitée

Quand bien même on voudrait comparer le forfait français cité qui donne de illimitée pour les appels (+64Go d’internet) dont le coût réel est de 28.000 Fcfa, avec les offres mensuelles les plus généreuses du marché camerounais, on peut être surpris de découvrir que la différence n’est pas grande et peut selon les angles de lecture (si on préfère par exemple l’internet aux appels) être en faveur des offres camerounaise. Par exemple, les forfait illimités au Cameroun sont accessibles chez Camtel à partir de 14.900 Fcfa par mois pour l’illimité internet + les appels vers Camtel (voir Mboa Access), et chez Orange Cameroun à partir du 14.900 pour l’illimité internet que l’opérateur est en tr(voir Orange Infinity)

Références : https://boutique.orange.fr/vitrine/rechargements-mobile/mobicarte/#max

https://camtel.cm/2022/04/24/mboa-access/ https://www.orange.cm/fr/forfaits-home-infinity.html

Nota: La diffusion des points de vue librement exprimés sur notre site n'implique pas une prise de position de la rédaction de Camer.be sur le sujet en débat.