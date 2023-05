CAMEROUN :: Fête nationale de l’Unité : Le gouverneur du Littoral épargne les mairies d’un gaspillage :: CAMEROON

Dieudonné Ivaha Diboua s’est opposé à l’acte du préfet du Wouri qui a exigé des contributions financières aux élus locaux pour l’organisation des festivités du 20 mai.

43,5 millions Fcfa. C’est le montant total exact que les municipalités de Douala devaient prélever de leurs budgets pour la célébration de la 51ème édition de la Fête nationale du 20 mai prochain. Le 25 avril dernier, le préfet du département du Wouri a signé un message porté destiné au maire de la ville ainsi qu’aux six maires des communes d’arrondissement, lequel message fait une répartition détaillée de la quote-part de chacun.

Dans le cadre des festivités de l’Unité, Benjamin Mboutou, le préfet, a exigé à la communauté urbaine de Douala (CUD) de mettre à la disposition du gouverneur du Littoral la somme de 4 millions Fcfa ; tandis que les six communes d’arrondissement devaient débloquer chacune 2,5 millions, soit 19 millions Fcfa. Pour le préfet, l’enveloppe était de 3,5 millions de la CUD, contre 2 millions de chaque commune d’arrondissement, soit 15,5 millions Fcfa. De plus, chacun des six sous-préfets devait recevoir 1,5 millions de la commune de son arrondissement, soit 9 millions Fcfa. Une dotation de 43,5 millions Fcfa dont la disponibilité a été fixée « avant le 10 mai 2023 », selon la correspondance du préfet.

Seulement, la fuite du document dans les réseaux sociaux a suscité un tollé général poussant le gouverneur de la région du Littoral à contrecarrer l’injonction préfectorale aux municipalités. « Honneur de vous demander de bien vouloir rapporter [les] termes de votre message porté (…) prescrivant [le] déblocage [de] fonds par [les] municipalités placées sous votre tutelle », a ordonné Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, le gouverneur, dans un autre message porté le 28 avril. Supérieur hiérarchique du préfet, le gouverneur a en revanche laissé la liberté à chaque collectivité de s’impliquer à sa manière dans l’organisation de la fête nationale. « Vous voudrez bien leur permettre de se projeter dans diverses activités programmées sans exigence financière aucune », a prescrit Samuel Dieudonné Ivaha Diboua.