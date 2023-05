CAMEROUN :: Le « Je vous ai compris » de Franck Biya est-il un signe prémonitoire ? :: CAMEROON

Mot clé : Franck Biya, ce nom envahit les tabloïds tous les jours. Le mouvement des Franckistes qui le soutient se déploie sur le terrain, avec un zeste de campagne électorale d’appel à candidature à candidature à la prochaine élection présidentielle. La réponse vient de Franck Biya lui-même : Je vous ai compris. Une réponse qui rappelle Les présidents Ahidjo et Paul Biya. Plutôt subtile.

Franck Olivier Emmanuel Biya « Je vous ai compris » est le titre qui barre la une du journal Telegram. Une phrase lourde de signification et même de symboles. Elle a été prononcée par Ahmadou Ahidjo, le premier président du Cameroun indépendant pour répondre à l’appel des militants de son parti l’Union Nationale Camerounaise UNC de se présenter à l’élection présidentielle. Il en est de même pour Paul Biya, le deuxième président du Cameroun qui répondait à l’appel du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, son parti au pouvoir depuis 40 ans. Au demeurant, le « je vous ai compris » de Franck Biya Est-il un signe prémonitoire ou une simple coïncidence de vocabulaire ?

Toujours est-il que pour Telegram, En recevant en audience Appolonie Fleur Blaz le 24 mars dernier, le fils du chef de l’Etat par ailleurs égérie de mouvement citoyen pour la paix et l’unité (Mcpu) a donné sa caution à cette organisation de se déployer. Franck Biya a ainsi invité les Franckistes à cultiver la paix, l’amour et la tolérance. Il est prévu dans les jours prochains une grande assemblée des Franckistes afin de taire les querelles. L’Indépendant revient avec l’Affaire Savannah Energy pour parler de « Jeux de pouvoir ». La récupération politique autour de la crise diplomatique et économique entre le Tchad et le Cameroun, rebute autant qu’elle nourrit des passions sur une prétendue succession de gré à gré se profilerait à l’horizon.

Le Point Hebdo parle de Jeux de pouvoir-intrigues à Etoudi-hertz : « L’autre Franck...». Au moment où ça se bouscule dans le sérail, le nom d’un des membres de la famille présidentielle représente un choix inestimable pour les détracteurs de tout bord du président de la République. Cette fois-ci, la cible cingle également la première dame Chantal Biya. Vérités sur l’affaire Savannah Energy...

Mais aussi « Le démenti de Franck Biya ». Approché par (Essingan P.3) par rapport aux versions tendant à faire de lui la main noire cachée derrière l’opération d’acquisition des actifs de l’ex-Esso par la société britannique Savannah Energy et sa filiale domiciliée aux Bahamas et Savannah Midstream Investment Limited (Smil), le fils aîné du chef de l’Etat, Paul Biya, rejette formellement son implication. Une version concordante avec les dires du vice-président Afrique de Savannah, Yacine Wafy.

Au niveau sous régionale, entre le Cameroun-RCA : « On resserre les liens ». Pour Cameroon Tribune, A l’invitation du président de la République, Paul Biya, le président de la République centrafricaine, président en exercice de la CEMAC, Faustin-Archange Touadera a effectué

une visite d’amitié et de travail au Cameroun samedi dernier. Au programme, un long tête-à-tête au Palais de l’Unité entre les deux chefs d’Etat. Le Cameroun reste aux côtés de la RCA engagée dans un processus de stabilisation, au moment où le président Touadera vient de prendre les

rênes de la CEMAC. Une position que partage Meyomessala Hebdo Relations de bon voisinage en zone CEMAC : « Leçon magistrale de Paul Biya ». Face aux crises économiques, sanitaires et naturelles, le numéro un camerounais qui privilégie le capital humain, clé de voûte du développement de la sous-région à ses yeux, convie toujours ses pairs sur les rivages du consensus. Evocation des faits saillants de la diplomatie de l’esthète en la matière.

A l’assemblée Nationale c’est la Forfaiture La journal Sans Détours révèle que « L’Assemblée nationale reconnaît ses dérives ». Une note de service du directeur de cabinet du président Cavayé Yéguié Djibril confirme les pratiques managériales peu orthodoxes longtemps décriées au sein de l’institution, sous le magistère de l’actuel président, au point d’inspirer la création d’une commission de contrôle interne de la régularité des actes administratifs soumis à la signature ou à l’approbation du Pan.