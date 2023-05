CAMEROUN :: THE OKWELIANS DEVOILE LA PROMOTION 2023 DES LAUREATS DU PROGRAMME THE OKWELIANS FELLOWSHIP FOR YOUNG :: CAMEROON

Sous le parrainage de Sa Majesté Fon EKOKO MUKETE IV, Chef Suprême des BAFAW et de Madame ELIZABETH TCHOUNGUI, Journaliste et écrivaine Le Think Do Tank The Okwelians a dévoilé la troisième promotion de son programme The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders (OFYCL), programme annuel d’excellence destiné aux jeunes camerounais.es à haut potentiel et âgés de moins de 30 ans.

Ouvert du 20 décembre 2022 au 10 mars 2023 inclus, l’appel à candidatures de cette édition a permis à plus d’une centaine de jeunes de manifester leur intérêt pour le programme The Okwelians Fellowship for Young Cameroonians Leaders.

À l’issue d’une présélection puis de l’étude des dossiers de candidatures par un jury indépendant composé entre autres de personnalités reconnues, vingt (20) jeunes leaders issus de tous horizons et résidant dans différentes villes nationales et étrangères ont ainsi été sélectionnés.

La promotion 2023 des 20 Okwelians Fellows, parrainée par Sa Majesté Fon EKOKO MUKETE IV, Chef Suprême des BAFAW et Mme ELIZABETH TCHOUNGUI, Journaliste et écrivaine, se compose ainsi qu’il suit :

1- ALIM HAOUA, Communicatrice, (Nord) ;

2- AMADOU LABARANG Pataré, Leader Associatif, (Nord) ;

3- AOUSSINA TIZI PIERRETTE, Leader Associatif, (Extrême-Nord) ;

4- BELINGA ADA HYNDI CHRISTIAN, Juriste, (Est) ;

5- FOUPOUAPOUOGNIGNI Mohamed, Entrepreneur, (Ouest) ;

6- HOUSSEINATOU Yaya, Leader Associatif, (Adamaoua) ;

7- NGO NYECK FRANCINE PERPETUE, Universitaire-Chercheuse, (Centre) ;

8- NGOUME VANESSA, Gestionnaire, (Littoral) ;

9- NJECK FLORA EYEN, Assistante Médicale, (Nord-Ouest) ;

10- ONDOA MELE Alexandre, Journaliste, (Centre) ;

11- OTTI MANUELLA, Entrepreneur, (Littoral) ;

12- OYAMBE BOLLO WILFRIED AYRTON, Expert Financier,(Sud) ;

13- POUDITTO HAMADOU BASSIROU, Leader Associatif, (Extrême-Nord) ;

14- SALE Charles Junior, Ingénieur financier, (Est) ;

15- SATREBAI Suzanne, Leader associatif, (Extrême-Nord) ;

16- SOMMELE MIAFFO MOTAZEU ANDELSON, Leader Associatif, (Ouest) ;

17- TAIWE PARFAIT, Humanitaire, (Extrême-Nord) ;

18- TALEABONG ALEMNGE BORIS, Artiste, (Sud-Ouest) ;

19- TCHOUNGONG NANA LYNN RODIANE, Leader Associatif, (Nord-Ouest) ;

20- Tchuisseu Nana , Esthéticienne

Le programme OFYCL de The Okwelians se déroulera de mai à septembre 2023, avec notamment un bootcamp qui se tiendra au mois de mai à N’Gaoundéré.

Les Fellows participeront à cette occasion à divers séminaires, conférences, ateliers sur l’éthique, la citoyenneté, l’innovation, le leadership, la géopolitique ou encore la prise de parole en public.

La deuxième phase du programme qui est l’Inner Journey, est consacrée aux travaux personnels de juin à août, et sera constituée d’ateliers de lectures, de séances de mentorat et de travaux communautaires.

La dernière séquence enfin, l’Insight Expedition constituera une période de découverte à travers des visites d’entreprise et des causeries avec des personnalités inspirantes.

Au cours de cette aventure, les Fellows réfléchiront à leur propre rôle en tant que leaders et à ce qu’ils souhaitent apporter au Cameroun, à l’Afrique et au monde.« Chez The Okwelians, nous croyons en un Cameroun fier, prospère et solidaire, bâti sur l’engagement naissant de jeunes leaders éthiques et solidement outillés pour faire face aux défis de la transformation durable de notre pays. », déclare Maxime Tiague Leuyou, deuxième Vice-Président de The Okwelians.