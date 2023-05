CAMEROUN :: Journée Internationale du Travail :Camtel honore ses employés :: CAMEROON

Le boulevard du 20 mai de Yaoundé a accueilli les travailleurs de plusieurs administrations publiques, parapubliques et privées dans le cadre de la Journée Internationale du Travail sous le thème « Résilience et travail décent : Agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale ». Aux côtés de Grégoire OWONA du ministre du travail et de la sécurité sociale qui présidait cet important événement au nom du gouvernement, Mme Judith Yah Sunday Epse Achidi, Directeur Général de CAMTEL était bel et bien présente à la tribune d'honneur entourés des ministres et des directeurs généraux des autres structures.

Vêtus en mode Blue, le passage du personnel a été applaudi par Mme le Directeur Général et les invités assis à la tribune d'honneur. Ayant son siège au boulevard du 20 mai, il est impossible de traverser la poste centrale de Yaoundé sans apprécier le gigantesque immeuble au cœur de la ville de Yaoundé.

Le premier opérateur historique de la téléphonie mobile au Cameroun a bien habillé son personnel. Composés en plusieurs carrés, le Directeur Général s'est levé lors du passage de ses collaborateurs, signes de cohésion et de respect; la promotion du travail décent, l'amélioration du dialogue social.

Visiblement, le personnel de Camtel vus au défilé reflète un signe d'épanouissement dans leurs différents postes de travail. Étant donné que le travail doit pouvoir apporter au travailleur, épanouissement, résolution des besoins vitaux; Camtel assure et rassure pour le bien-être de son personnel.

Il faut rappeler que Camtel est une entreprise camerounaise de téléphonie mobile et fournisseuse d'accès Internet large bande, la vente de cartes SIM, de modems, de téléphones et de service Internet. Camtel vise conquérir de nouveaux marchés en investissant sur la Business Unit Transport qui est un projet visant à moderniser et accroître les moyens de transport aérien, souterrain et satellitaire dans le triangle national, dans la sous-région au sud du Sahara et hors du continent africain. Pour cette 137ème édition comme d'habitude; son espace festif au club Camtel situé à Dragage Yaoundé. Avec Camtel, les bonnes nouvelles continuent.