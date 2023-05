CAMEROUN :: Reconnaissance: Sylvestre Ngouchinghé célèbre son poste de secrétaire au Sénat :: CAMEROON

Suite à ce positionnement au sein du sérail politique, le patron de la société Congelcam Sa a mobilisé les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) à la place des fêtes de Bafoussam, le dimanche 30 avril 2023, pour magnifier le locataire du palais d’Etoudi. En attendant une confrontation plus hostile dans la Mifi, au cas où le Mrc du Pr Maurice Kamto réintègre le jeu politique institutionnel.

Prenant la parole en premier à l’occasion du meeting de remerciement organisé à la place des fêtes de Bafoussam, le dimanche 30 avril 2023, Roger Tafam, maire de la ville de Bafoussam, a dit que la présence active de Sylvestre Ngouchinghé, depuis plus d’une décennie, a 8contribué à « la stabilité politique du département de la Mifi ». Ceci se justifie par le fait que depuis 2013, cette circonscription administrative n’est plus majoritairement contrôlée par l’opposition, mais par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le parti au pouvoir. Selon les militants et cadres locaux du Rdpc à l’instar d’Angèle Toukam Téla Sandio, secrétaire au bureau de l’Assemblée nationale, ce basculement politique du département a abouti à la promotion de ses fils à des postes prestigieux de l’appareil parlementaire, gouvernementale, administratif et municipal.

Ses bienfaits en faveur du développement de la Mifi

Ces valeureux fils que l’on dit promu par le Rdpc sont :Dr Jules Hilaire Focka Focka(président du conseil régional de l’Ouest), Pr Pascal Nguihé Kanté(secrétaire général adjoint des services du Premier ministre), Pr Métou(secrétaire général du ministère du Commerce), Angèle Toukam Sandio(secrétaire au bureau de l’Assemblée nationale) et Sylvestre Ngouchinghé(secrétaire au bureau de l’Assemblée nationale).En qualité de porte-parole des chefs traditionnels de la Mifi, le Fo’o Njitack Ngompé a exprimé la gratitude des fils de la Mifi à l’endroit de Paul Biya, président de la République et président national du Rdpc. En compagnie de ses homologues (Fo’o Alain Négou Téla de Baleng) et (Fo’o Mitterrand Moumbé de Bamougoum), il a exprimé que le soutien à l’endroit de Sylvestre Ngouchinghé pour ses bienfaits en faveur du développement de la Mifi sera « constant et continu ». Ces autorités traditionnelles ont élevé le sénateur Sylvestre Ngouchinghé au titre traditionnel de Fo’o Toungou Bougouon(le chef qui puise, partage et contribue à l’édification de la société). La construction des centaines de salles de classe, la construction des ponts, des dons dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 et la réfection de la Maison du parti Rdpc de Bafoussam sont des œuvres à l’actif du sénateur de la Mifi depuis la mandature 2018. Ils ont aussi remercié les sénateurs qui ont effectué le déplacement à la place de fête de Bafoussam pour soutenir Sylvestre Ngouchinghé. Il s’agit de : MOUTIO Micheline épse DSAMOU, POKAM Max, NGANGOUBE AMINATOU, Pr Anaclet Fométhé, Seidou Mbombo Njoya, Emmanuel Chatué et TABETANDO NDIEB-NSO (vice-président au Senat). Les partis amis du Rdpc étaient aussi pour célébrer Sylvestre Ngouchinghé.

Le Mrc compliquerait la vie à Sylvestre Ngouchinghé

Cyrille Ngnang, maire de la commune de Bafoussam sous les couleurs du Front social démocrate (Sdf) était de la partie. D’ailleurs, lui et les membres de conseil municipal ont été acclamés pour avoir voté pour la liste du Rdpc lors des élections sénatoriales du 12 mars 2023. Ce qui a permis à la liste conduite par Sylvestre Ngouchinghé de récolter plus de 98% des voix des électeurs au terme du dépouillement.

Au demeurant, faut-il signaler que cette suprématie du Rdpc sous Ngouchinghé dans la Mifi, n’a pas été observée lors de l’élection présidentielle d’octobre 2018, où le candidat du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc), le Pr Maurice Kamto, avait raflé la majorité des voix des populations de cette circonscription administrative. Et certains observateurs du landerneau politique local de prédire qu’un retour du Mrc dans le jeu politique institutionnel-après le boycott de février 2020-compliquerait la vie à Sylvestre Ngouchinghé et ses lieutenants dans ce département qui abrite le chef-lieu de la région de l’Ouest.