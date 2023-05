CAMEROUN :: PÉNURIE D'EAU :QU'EST-CE QUI COINCE DANS LES ROBINETS DE CAMWATER À EBOLOWA? :: CAMEROON

Après une séance de travail tenue le 26 avril 2023 entre le gouverneur de la région du Sud, ses collaborateurs et le directeur général de CAMWATER, ce dernier a donné toutes les assurances d'un retour prochain à la normale de la desserte en eau potable dans la ville d'Ebolowa privée d'eau depuis le 29 mars dernier.

Question d'absence de réalisme socialiste et de déontologie républicaine dans la région du Sud

Camwater, une société d'État supposée fournir les populations en eau potable, devient une nébuleuse dans la ville d'Ebolowa. Depuis bientôt 1 mois,les robinets d'eau sont asséchés sans aucune goutte d'eau qui chuinte.



Les populations d'Ebolowa, dans ces entrefaites jouent aux chercheurs d'eau potable dans tous les endroits où exactement le précieux sésame peut être visible dans les puits de fortune et les forages en ville au risque de chopper des maladies hydriques. Dans tout cet imbroglio indescriptible doublé de perfidie intenable, personne ne prend l'initiative de vérifier ce qui prive les populations de la ville d'Ebolowa de l'eau potable pendant un si long moment en leur donnant des explications plausibles. Le comble de la désolation est que, dans ce désert en eau potable,les services maffieux de Camwater s'amusent tout de même à produire des factures exhorbitantes qu'ils adressent aux clients consommateurs de l'eau qui a fui les robinets il y a un mois de cela.

Voilà donc un pays où les populations ne sont importantes que lorsqu'on leur impose d'aller voter pour un parti politique gouvernant aux élites compradores, mais dont ces élites politiques sont devenues subitement muettes devant les turpitudes constantes existentielles majeures liées aux souffrances des dites populations. Personne ne nous empecherait de fustiger ces tares infamantes causées par une gouvernance par embuscades qui ne sait pas mettre les populations Camerounaises à l'abri des besoins élémentaires. Nous ne devrions pas souffrir d'attendre longtemps que l'eau sorte des murs avant de se plaindre de cette situation désagréable et d'incompréhension notoire. Si Camwater n'est plus capable de fournir de l'eau potable aux populations d'Ebolowa, qu'on nous le dise sérieusement.

Plutôt que de jouer au jeu du chat et de la souris qui consiste à amadouer les populations par des promesses fallacieuses et des discours laudateurs pompeux et mielleux, alors même que rien de ce qui les intéresse n'est réalisé en leur faveur. Que les grandes gueules de la défense des gouvernants actuels viennent nous expliquer cette forfaiture où l'on confine les populations d'un chef-lieu de région dans l'abîme du désespoir pendant si longtemps.

(Texte de Jean Paul Nna Mvondo

Professeur des écoles normales,DEA philosophie)