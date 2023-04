CAMEROUN :: Arlette Framboise Doumbe Ding : " 70% de nos ambassadeurs à l'étranger sont des Ekang " :: CAMEROON

Dans une publication sur sa page Facebook, Arlette Framboise Doumbe Ding (AFDD) fait savoir que le régime Biya est tribaliste. Du coup pour réussir dans l’administration, il faut appartenir à un groupe ethnique

Ci-dessous l'intégralité de son texte

"Le concours pour devenir Bulu. Moi même je veux passer le concours pour devenir Ekang.

Parce que j'ai remarqué que 70% de nos ambassadeurs à l'étranger sont des Ekang, que 50% de nos préfets et sous-préfets sont des Ekang, que le commandement de la police et de nos armées est à 60% Ekang, que presque tous les services qui concernent la gestion de l'argent dans les universités d'État, les ministères, les ambassades et presque tous les services publics sont contrôlés essentiellement par les Ekang.

Ceci pour dire quoi ?

Pour dire qu'aujourd'hui au Cameroun sous le régime Biya, on a plus de chance d'être nommé et promu quand on est Ekang que quand on ne l'est pas. C'est une évidence qui crève l'oeil.

D'ailleurs André Luther Meka avec son diplôme d'enseignant des CETIC et lycées techniques à été lui-même promu enseignant à l'université de Douala par son "oncle" Fame Ndongo alors que des Camerounais nantis de leurs Doctorats sont en chômage depuis des années. Preuve qu'il est avantageux d'être un Ekang sous le régime Biya car la probabilité pour être promu ou nommé est alors plus grande.

Alors quel concours faut-il passer pour devenir Bulu ou Ekang ?

Je suis très sérieuse. Je veux passer ce concours pour être nommée comme André Luther Meka.

Il ne faut pas être "chiche" . Donnez moi la date du concours.

Je termine en rappelant à ceux qui comprennent toujours à l'envers comme André Luther Meka, que le problème n'est pas les Ekang et ils ne sont en rien accusés dans ce post. Le problème c'est le régime tribaliste qui favorise les Ekang au détriment du reste de la communauté Camerounaise qui , si la justice signifiait quelques chose pour yde , mériterait d'avoir les mêmes chances que les Ekang.

Le "concours pour devenir Bulu" ou Ekang n'est donc qu'une façon de dénoncer le tribalisme d'Etat et de moquer le régime de Yaoundé qui parle du vivre ensemble tout en pratiquant le tribalisme à outrance. C'est une façon de dire à ce régime que personne n'est dupe .

Je répète pour ceux qui ont des difficultés de compréhension de texte:

Nulle part les Ekang ne sont traités de tribalistes dans ce post. Seul le régime tribaliste de Yaoundé est dénoncé dans le " concours pour devenir Bulu" ou Ekang. J'imagine qu'à l'école, la compréhension de texte devait être le pire cauchemar des gens comme André Luther Meka qui ne sait rien de ce qu'est une nuance du langage et qui a quand même été promu enseignant à l'université par les bons soins de Fame Ndongo."