BELGIQUE :: Bruxelles: Ne manquez pas le concert de Lornoar Trio le 5 mai prochain :: BELGIUM

La chanteuse camerounaise Lornoar se produira en concert à Muziekpublique le vendredi 5 mai 2023 à 20 heures.

Lornoar Trio, de son vrai nom Berthe Lebah Etono, est une auteure compositrice et interprète camerounaise. Elle est révélée lors du festival international des voix de femmes Massao en 2010 et remporte en 2019 le prix Tanit d’Or de la compétition officielle des Journées Musicales de Carthage. Elle a son actif deux albums studio: Lornoar en 2011 et 100% en 2015.

A la conquête du monde

Lornoar qui a débuté très jeune en tant que chanteuse, a une impressionnante présence sur scène depuis 2010. Elle a été invitée à chanter son titre Pupuma (Liberté) à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le 10 décembre 2014 lors du lancement officiellement la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine.

La native de la Lekié écrit des paroles fortes et belles, inspirées de la vie quotidienne et des thèmes éternels comme l’amour, la tolérance ou les violences faites aux femmes et aux enfants.

Avec ses musiciens, Lornoar puise dans différents rythmes d’Afrique et d’ailleurs : du bikutsi à la bossa nova, makossa, batanga, ekank, ekomot ou mbalax,… Chaque concert s’appuie sur l’héritage oral de la culture Eton. Lornoar chante en Eton pour célébrer sa culture et son pays d'origine ; le Cameroun.

Belle vitrine bruxelloise

Muziekpublique est une asbl qui défend et promeut les musiques traditionnelles de toutes les cultures du monde, plus particulièrement celles qui ont un lien avec les musiques acoustiques, folk, traditionnelles, populaires, métissées, classiques, jazz et “nu:trad”.

Tout savoir sur cet évènement

Contact :

MOLIERE Galerie de la porte de Namur

3 Square du Bastion,

1050 Bruxelles

Tél: 02/217 26 00

WWW.MUZIEKPUBLIQUE.BE

Lornoar en image