JFN High-tech University Institute délivre les premières certifications Aérospatiales au Cameroun :: CAMEROON

Se positionnant comme une référence dans son secteur, l'institut privé JFN High-tech University ne cesse d'innover. Comme le dit son slogan « Innovation for a better World » JFN HUI se bat pour changer la donne et cela est perceptible à tous les niveaux. Ce mercredi 26 avril 2023 les étudiants de première année du cycle ingénieur et de l'école des ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) ont reçu des certifications en Aérospatiale. Après un mois de formation, 9 étudiants 10 ont reçu leurs certifications Aérospatiales portant sur l'introduction au métier de concepteur (conceptrices) de missions spatiales.

Avec un niveau d'exigence assez élevé, Nanosatellite Missions Design partenaire de JFN HUI offrant la formation peut être fière du niveau affiché par les étudiants. « Le Spatial et l'aérospatiale demandent un niveau d'exigence qualité au-dessus de la moyenne ainsi ceux qui y sont exercent à un très haut niveau » a déclaré le M. Ifriky Tadadjeu le responsable du programme de formation et de certification aérospatiale, Co-founder et CEO de NMD LTD (Nanosatellite Missions Design LTD)

Après l'intervention aux USA Africa Leadership Summit du président de la République S.E Paul Biya sur la nécessité pour les pays africains de développer des compétences dans les technologies spatiales et de les exploiter nous comprenons donc dans quelle logique JFN HUI travaille.

Le Cameroun sera bientôt à la recherche d'une main-d'œuvre locale pour ses différents projets futurs et il faut qu’elle existe. Cela fait effectivement partie de la vision du Président du Groupe JFN M. Alphonse Nafack qui a pour ambition de faire JFN HUI un établissement référence en matière de technologie et d'innovations. C'est la raison pour laquelle une convention de partenariat a été signée entre JFN HUI et Nanosatellite Missions Design LTD (NMD LTD). Cette convention consistera à mettre sur pied et d'équiper un laboratoire de formation et de certification dans le domaine de l'aérospatial (𝗔𝗲𝗿𝗼𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 ). Ce laboratoire servira également de centre d'ingénierie concourant qui permettra d'assembler, d'intégrer et de tester les satellites. Les étudiants doivent être prêts à saisir les opportunités que se domaine offrira d’ici peu de temps.

Une première au Cameroun, des étudiants certifiés en aérospatiale

C'est la première fois au Cameroun que des étudiants ont l'occasion d'être certifiés en Aérospatiale et JFN HUI est aujourd'hui le seul établissement au Cameroun offrant celà. Les étudiants formés ont démontré un bon niveau de compétence en conception des missions spatiales et des satellites tel que le CNES en France et ont compris les principes fondamentaux gouvernant le déplacement des satellites autour de la terre. Rien d'étonnant jusqu'ici car ces étudiants ont eu les 90% nécessaires pour passer la certification. Le DG de JFN HUI M. Ronald Nafack lui peut également se réjouir du niveau de ses étudiants croît constamment.

Tout premier groupe d'étudiants au Cameroun à expérimenter sur un engin de fusée ils font partie des privilégiés. Il faut noter que ceux qui sont formés à l'aérospatial avant l'établissement du Programme Spatial national pourront exercer leurs expertises dans d'autres industries avec l'avantage pour les recruteurs qu'ils le feront à l'un des niveaux d'exigence qualité les plus élevés qui existent.

Le Directeur Général de JFN CENTER M. Antoine Nkolo n'a pas manqué de rappeler que son centre d’innovation, d’entrepreneuriat et de formation professionnelle et continue qui est une spin off de l'université JFN HUI est là pour accompagner ceux qui voudront se lancer dans la création de leur propre entreprise.

Les étudiants sont très confiants après avoir reçu leurs certifications et non aucun doute quant-à leurs capacités. Ils remercient JFN HUI d’œuvrer chaque jour pour leur permettre d’être performants et assez compétitif.