CAMEROUN :: L'agence Blue Store de Warda reçoit la visite de Mme le Directeur Général de Camtel :: CAMEROON

Un nom original, dans un univers accueillant et radieux, Camtel Blue Store, en face palais des sports de Yaoundé au Cameroun. Ce 27 avril 2023, l'agence Camtel de Warda a reçu la visite de son Directeur Général. Tous habillés en mode blue, le personnel de la direction générale a accompagné Mme Judith Yah Sunday Epouse Achidi, à cette visite de proximité à Blue Store Warda à Yaoundé.

Blue Store Warda est une place de marché innovante et un magasin de proximité mis en place par CAMTEL pour mieux servir sa clientèle.

Ouvert tous les jours de 8h à 21h, Blue Store offre tous les produits et services de CAMTEL avec une touche particulière.

À travers la vente de cartes SIM, de modems, de téléphones et de services Internet, Blue Store Warda offre un cadre idéal pour faire l'expérience d'un service client de première classe.

Au cours de sa visite, Judith Yah Sunday Epse Achidi, Directeur Général de CAMTEL, a déclaré : « Avec Blue Store, nous souhaitons que le client vive une expérience meilleure et inoubliable. L'orientation client a toujours été notre principal objectif, et pour y parvenir, nous devons nous assurer que nos prestations sont impeccables. Blue Store est là à cet effet. » « Nous croyons fermement que nous disposons d'un personnel qualifié et dévoué, prêt à faire de Blue Store une référence en matière de prestation de services et d'assistance à la clientèle. Nous espérons étendre le concept Blue Store à d'autres régions du pays afin de permettre à nos clients de ressentir cette touche particulière de CAMTEL ».

Avec une équipe technique prête à répondre aux problèmes des clients même le week-end, Blue Store Warda veut se positionner rapidement comme un modèle de service de haute qualité dans l'écosystème des télécommunications au Cameroun.

À la même occasion, Blue Store Warda a reçu la visite surprise de l'Honorable Roger Nkodo Dang, député à l'Assemblée Nationale du Cameroun.

" je crois au moment où les voix s'élèvent de plus en plus, entre les opérateurs et les opérateurs de téléphonie mobile, Camtel fait le meilleur et mieux parce que c'est le premier opérateur de téléphonie, fait le meilleur avec ce produit Blue. Et ouvrir une agence ici permet d'aller dans les contres de mobilisation, les points de rencontre des populations. En tant que camerounais, nous devons nous consommer Blue étant que nous nous plaignons des autres opérateurs de téléphonie"...

À l'entrée du centre commercial Carrefour côté droit, le client peut directement commander tous les services que offre l'opérateur historique de la téléphonie mobile au Cameroun.