CAMEROUN :: Face à la menace Boko Haram, 950 familles fuient Zeleved et Krawa Wafa :: CAMEROON

La peur continue à hanter les esprits à Zeleved et Krawa Wafa. Selon le journal L’Oeil du Sahel, 950 familles de ces deux villages de la région de l’Extrême-Nord ont fui pour trouver refuge à Mozogo.

Ces déplacements massifs sont survenus à la suite de l’attaque de ces deux villages le 17 avril dernier par la secte islamique, Boko Haram.

Toujours selon l'Oeil du Sahel, la double attaque des éléments de secte islamiste a causé de nombreux dégâts. En effet, le bilan dressé a par Humanity Purpose a fait état 5 blessés dont 01 grave et l’enlèvement de 2 enfants. Coté matériel, environ 300 maisons ont été incendiées,. Une dizaine de motos, 18 bœufs, 500 petits ruminants (chèvres, moutons), des plaques solaires, téléphones, vivres, vêtements, etc ont été emportés par les assaillants.

A Zeleved, en plus des civils, le poste du Bataillon d’infanterie motorisée (BIM) et celui du Bataillon des troupes aéroportées (BTAP) sont partis en fumée. Les assaillants de Boko Haram ont abattu un soldat de l’armé et emporté des armes, des munitions et des équipements militaires.

Krawa-Mafa est une localité du Cameroun située dans le département du Mayo-Tsanaga et la Région de l'Extrême-Nord, à proximité de la frontière avec le Nigeria. Elle fait partie de l'arrondissement de Mayo-Moskota et du canton de Moskota.

La rébellion de Boko Haram a éclaté en 2009 dans le Nord-Est du Nigeria avant de se propager dans les pays voisins. Depuis, plus de 36.000 personnes (principalement au Nigeria) ont été tuées, et 3 millions ont dû fuir leur domicile, selon l’ONU.

Selon les rapports de sécurité de l'armée camerounaise, Boko Haram a augmenté le nombre et l'ampleur de ses attaques dans la région au cours des deux derniers mois, en perpétrant plusieurs meurtres ciblant les civils.