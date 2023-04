CAMEROUN :: Francis BONGA écrit à André ONANA. :: CAMEROON

Le 25 avril dernier, l’ancien journaliste de Vision 4 s’est exprimé dans une lettre adressée au gardien de l’Inter Milan. Pour le journaliste Francis Bonga, ancien de Vision 4, proche de l’exécutif de Samuel Eto’o et Team Press Officer des Lions A’, André Onana n’est pas parfait.



L'intégralité de la lettre

"Lettre à André onana

Très cher cadet , André onana .tu es brillant et talentueux .c'est un truisme .je voudrais que tu saches que personne ne peut t'aimer plus que Samuel Eto'o .c'est lui ton père .Ne te laisse pas manipuler par ceux qui font semblant de t'aimer quand Eto'o a fini de te fabriquer . Nous sommes tous humain et faillible .Tu n'es donc pas parfait .Tu as eu une attitude qui n'a pas plu à tes aînés , notamment le coach Rigo.Avais tu déjà eu un problème avec lui par le passé? Ils t'ont induit en erreur et dans la précipitation tu as cru devoir annoncer la fin de ta carrière internationale , au moment où elle est à ses débuts.Il ne se fait pas tard , le coach t'a dit indirectement que les portes de la sélection te sont toujours ouvertes, à toi de savoir t'y prendre .Le ministre ne peut pas t'aimer plus que ton père .d’ailleurs,il ne se bat pas pour toi ,tu es un bâton ,une arme qu’il utilise pour combattre celui qui t’a fabriqué.en te souhaitant une bonne demi finale , médite sur ma lettre , qui est un message fraternelle. Bon vent"