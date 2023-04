CAMEROUN :: Plainte des avocats de la famille Martinez Zogo contre les conseils d'Amougou Belinga :: CAMEROON

Me Félicité Esther ZEIFMAN, Me Hakim CHERGUI, Me Emilienne MEDZEME et Me Calvin JOB, Conseils des Ayants droit de feu Arsène Salomon ZOGO MBANI dit Martinez ZOGO, informent l’opinion publique nationale et internationale, les autorités politiques et administratives, qu’ alors que la Cour d’Appel du Centre (Yaoundé) venait à peine de rendre son délibéré et, très logiquement, de rejeter, comme la loi l’exigeait, la demande de remise en liberté de M. AMOUGOU BELINGA, notre confrère Me Emilienne MINDZEME ONDOA, représentante des ayants droits de feu « Martinez » ZOGO a été violemment injuriée et prise à partie, devant témoins, par Me NDOUMOU, Avocat de M. AMOUGOU BELINGA.

Cette agression intolérable, d’une gravité particulière entre gens de Robe, va évidemment donner lieu à un signalement déontologique auprès de l’Ordre des Avocats du Cameroun et au dépôt d’une plainte pénale auprès de Madame ou Monsieur le Procureur de la République compétent.

Pour exceptionnels qu’ils soient, nous aurions torts de ne pas comprendre leur signification : ces faits sont les signes évidents d’une défense aux abois qui, lorsqu’elle est confrontée à la stricte application des lois et aux charges accablantes visant son client, commence par se compromettre en violant allégrement les secrets professionnels et de l’instruction qu’elle a fait serment de respecter et finit par s’enliser dans une radicalité déshonorante.

Que les tenants de cette violence sachent que les Avocats et les millions de soutiens de la famille du martyr Martinez ZOGO» ne se laisseront intimider par aucun corrupteur ni aucun puissant, et concourront de toutes leurs énergies à l’œuvre de vérité que la Justice de notre pays est en train d’accomplir.

Pour le Collectif d'Avocats, Me Calvin Job