FRANCE :: L’entreprise Onpassive a lancé O.CONNECT Par Calvin Djouari

L’entreprise Onpassive représentera dans les prochains mois, la technologie numéro 1, en matière d’Internet. Nous, membres fondateurs le proclamons parce que nous connaissons ce qui existe déjà et ce qui arrive pour l’avoir testé en interne de centaines de fois. O.CONNECT, est lancée depuis deux jours, c’est l’engouement total sur le plan mondial. Sa vidéo conférence enregistre 60 mille personnes en direct avec une impressionnante image de dernier cri.

Pour mémoire, O.CONNECT est un outil de communication vidéo sans difficulté aucune, elle reste une plate-forme de conférence audiovisuelle conçue avec les outils d'Intelligence Artificielle Business. O-CONNECT a pour objectif de fournir un moyen plus simple et plus efficace, elle est indispensable dans un monde virtuel où la connectivité est devenue une nécessité impérieuse.



On a vu l’importance de la communication à longue distance avec la pandémie liée à la cov19 qui a permis à des grandes entreprises de réaliser le télétravail avec succès.

C’est fort de cela que, 700 ingénieurs de l’entreprise ONPASSIVE, s'est appesantie pour améliorer de façon supérieure les moyens existants.



Avec O.CONNECT, Il n’y aura pas de Plateforme équivalent dans les questions de Visioconférence, celle-ci sera 100 fois plus performant que par exemple zoom et Skype. Son nombre de place est illimité. Il y a une traduction multilingue en simultané, c’est-à-dire que vous pouvez faire votre direct en français, celui qui est Angleterre le suit en anglais, celui qui est en chine ou en inde le suit dans la langue d’origine. Plus de 200 langues.







Pour l'instant, les choses se passent de bouche à oreille chacun essaie de donner le lien de connexion à des proches. La souscription est gratuite ; mais le lien qui fera une personne revendeur doit être envoyé par un membre-fondateur.





Puisque ses premiers produits fonctionnent merveilleusement à savoir OMAIL. AI équivalent de Yahoo ou Gmail, O.NET l’équivalent de Facebook. Et il y a O.Trim qui est ultra performant pour raccourcir les liens sur Internet. Celui-ci est opérationnel depuis un an. A présent c’est O.connect qui est l’équivalent de zoom. 700 informaticiens ont été à l’œuvre depuis 5 ans.



Cette affaire ressemble à celle de Mark Zuckerberg lorsqu’il envisageait lancer le projet Facebook ; il a fait appel à ses amis ; deux seulement y ont répondu présent. Même chose pour WhatsApp. Un ami m’en avait parlé, j’ai hésité et j’ai loupé par pessimisme. Nous lésinons beaucoup en Afrique, sur les opportunités.



C’est depuis 5 ans que cette entreprise se construit. D’aucuns ont vu au départ une sorte d’arnaque, comme si on ne pouvait plus avoir des hommes sérieux dans le monde. Ils sont pris au dépourvu maintenant qu’ils voient les produits se développer publiquement.



Ce qui faut retenir ici, ce n’est pas du marketing de réseau, vous n’avez pas à convaincre quelqu’un d’acheter quelque chose, la compagnie le fait pour vous. Elle utilise l’intelligence artificielle ; la différence avec l’intelligence artificielle, ce qu’elle peut contacter un million de personnes plus rapidement que l’homme, qui, contacte dix personnes dans les mêmes tranches de temps. Ceux qui adhérerons vont se créer une source de revenu au quotidien de façon interminable, que vous soyez riche ou pauvre, cette affaire vous concerne.



Onpassive est la seule compagnie au monde qui a une station de métro qui porte son nom et voici la vidéo.





Onpassive vient corriger les manquements dans le domaine internet. Sa capacité sera de 4 milliards de personnes d'ici l'an prochain. Chacun comprendra pourquoi une compagnie ainsi constituée est poursuivie par les entreprises pour question de publicité. Fondateur, revendeur, clients tous les trois aspects gagnent.